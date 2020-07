Đánh hội đồng trước cửa trung tâm thương mại, nam thanh niên dính 2 viên đạn bi vào đầu

Ngày 4/7, công an quận Gò Vấp TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trước một trung tâm thương mại ở phường 10, quận Gò Vấp, làm một người bị thương phải đi cấp cứu.

Ảnh cắt từ clip

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h40 ngày 3/7, nhiều người đi đường chứng kiến một nhóm khoảng 4 người tấn công một nam thanh niên. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh trung tâm thương mại ghi lại.

Video sự việc

Được biết nhóm người hành hung dùng gậy liên tục đánh vào đầu, vào người nạn nhân. Nam thanh niên bị đánh còn bị bắn hai viên đạn bi vào đầu gây thương tích.



Phải tới khi bảo vệ của trung tâm thương mại tới can ngăn, nhóm hành hung mới chịu dừng tay rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân bị thương ở đầu

Nạn nhân được mọi người đưa đi Bệnh viện cấp cứu và xác định là N.T.H., 25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, N.T.H. và nhóm thanh niên tên C. làm việc chung tại một cửa hàng trong trung tâm thương mại. Do mâu thuẫn nên nhóm của C. chờ sẵn đúng lúc H. đi làm về ra đến cổng trung tâm thương mại thì ra tay xử H.

Viên đạn bi tại hiện trường

Trong lúc đánh nhau hỗn loạn, có người dùng súng bắn (dạng súng gas bắn đạn bi). Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ đạn bi tại hiện trường, tiếp tục điều tra truy xét những nghi phạm liên quan.

Theo Hà Ly/SKCĐ