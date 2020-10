Hóa ra Bạch Lộc phải quay cả chục lần mới xong vũ đạo mực ở Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương

Dù đã đi được nửa chặng đường, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương vẫn giữ được sức hút của mình nhờ mạch phim logic cùng diễn xuất ấn tượng của các diễn viên. Đặc biệt, phản ứng hóa học giữa cặp đôi chính Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi) chính là điều khiến khán giả ấn tượng nhất.

Mới đây, tài khoản weibo của nữ diễn viên Bạch Lộc đã đăng lên một đoạn clip hậu trường ghi lại cảnh quay 'vũ đạo mực' hay còn gọi là 'vũ điệu bạch tuộc' của cô trong phim Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương.

Trong phim, đây là một phân cảnh hết sức hài hước của cô nàng Giang Quân (Bạch Lộc). Khi đó, Giang Quân đang thơ thẩn nghĩ về 'nụ hôn tủ quần áo' với Viên Soái trước đó. Khi bị mọi người nhắc nhở, cô nàng đã nhanh trí 'chữa quê' bằng cách bày trò nhí nhố.



Cụ thể, cô nàng đã bày trò bằng cách nhảy vũ điệu bạch tuộc. Trên phim trông có vẻ đơn giản thế nhưng cảnh quay này khiến nữ diễn viên 26 tuổi phải quay đi quay lại vô số lần. Thậm chí, đến đoàn làm phim cũng phải bật cười trước hành động của cô nàng.



Khi chia sẻ trên trang cá nhân, Bạch Lộc hài hước viết: "Tôi cảm thấy vũ điệu miệng bạch tuộc là một trong ba phân cảnh khó khăn nhất. Tôi cứ phải quay đi quay lại như vậy sợ đạo diễn sẽ đánh giá trình độ. Cứ tưởng anh ấy sẽ mắng tôi, không ngờ lúc trở về xem lại cảnh quay thì tiếng cười của anh ấy là to nhất".

Xem xong clip của Bạch Lộc, các fan hâm mộ cũng không giấu nổi sự thích thú. Hóa ra một phân cảnh tưởng chừng đơn giản như thế khi lên phim cũng phải quay đi quay lại nhiều lần để đạt hiệu quả cao nhất có thể.

Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ