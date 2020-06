Người dân sững sờ phát hiện đền Quan Tam Lâm Du bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm

Theo nhân chứng kể lại, khoảng 22h10 ngày 24/6 khi đang di chuyển trên cầu Chương Dương thì phát hiện đền Quan Tam Lâm Du ở số 221 phố Phú Viên, Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội ) bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng gọi điện cho cơ quan chức năng đến tổ chức cứu hỏa. Ít phút sau, Công an phường Bồ Đề đã triển khai lực lượng cứu hỏa ban đầu. Theo đó 4 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường. Sau đó nhiều lực lượng chức năng liên quan có mặt hỗ trợ công tác chữa cháy. Đến khoảng 22h30 cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo người dân sống gần đó, đám cháy xuất hiện từ bên trong đền nên khi mới bắt đầu không ai biết. Đến khi lửa bùng cháy dữ dội ra bên ngoài thì người dân mới biết và trình báo cơ quan chức năng.

Your browser does not support HTML5 video.

Hiện trường vụ cháy

Cũng theo người dân địa phương, tại khu vực lửa bùng cháy chủ yếu là gỗ nên bắt cháy nhanh, dữ dội. May mắn lực lượng cứu hỏa có mặt kịch thời khống chế nên không gây ra thiệt hại về người. Song tài sản bị thiêu rụi khá nhiều.

Liên quan đến vụ cháy này, theo Đời sống Pháp luật , tính đến hiện tại về cơ bản đám cháy được không chế, nhiều tài sản bên trong bị thiêu dụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Sáng nay, lực lượng chức năng phối hợp với nhà chùa và người dân thu dọn tài tích của đám cháy.

Đám cháy thiêu dụi nhiều tài sản giá trị trong đền

Trước đó vào tháng 7/2019 tại Kiên Giang cũng xảy ra một vụ cháy chùa khiến nhiều tượng phật bị thiêu rụi. Cụ thể, khoảng 3h30 ngày 19/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại chùa Tà Bết (ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang ). Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn các tượng Phật và toàn bộ tài sản trong Vạn Đường của chùa. Đây là nơi các sư trong chùa dùng cơm và để các phật tử làm lễ.

Theo Đại Đức Danh Pu – Trụ trì chùa Tà Bết, thời điểm xảy ra vụ cháy các sư đang ngủ. Đúng lúc đó nghe thấy tiếng nổ lớn ở phía Vạn Đường. Khi phát hiện thì ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội. Đại Đức Danh Pu cùng toàn thể phật tử và người dân xung quanh tích cực cứu hỏa, đến khoảng 4h30 cùng ngày thì ngọn lửa được không chế.

Theo kiểm tra, có khoảng 150 tượng Phật lớn, nhỏ bị thiêu cháy. Ngoài ra còn có nhiều tài sản khác thị cháy hư hỏng. Ước tính thiệt hại lên đến 600 triệu đồng.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ