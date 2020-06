Doanh nhân say xỉn vác súng ra đe dọa, đánh bảo vệ vì cho rằng không được phục vụ thang máy

Cho rằng nhân viên bảo vệ của tòa nhà không bấm thang máy cho mình nên doanh nhân Thủy đã lớn tiếng quát mắng. Chưa dừng lại, ông này còn về nhà lấy súng ra đe dọa, đánh đập nam bảo vệ.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, vụ người đàn ông trung tuổi dùng súng đe dọa và đánh bảo vệ tại lô C chung cư PNTechcons nằm trên đường Hoa Sứ, P.7, Q.Phú Nhuận xảy ra vào lúc 0h30 ngày 11/6.

Hình ảnh camera cho thấy, người đàn ông ăn mặc lịch sự, dứng tuổi ngồi trên băng ghế ở sảnh, gần quầy trực của bảo vệ tòa nhà. Vài phút sau, người đàn ông áo trắng quần âu tối màu rút trong người ra một vật có hình khẩu súng ngắn, có động tác giống như lắp đạn.

Một cảnh quay khác cho thấy, người đàn ông này cầm khẩu súng đứng lên rồi đi ra chỗ bảo vệ, nắm cà vạt nhân viên bảo vệ kéo ra trước quầy đe dọa. Chưa dừng lại ông ta còn đánh vào đầu nam nhân viên, túm tóc, dúi đầu người đó xuống rồi đánh thêm nhiều phát vào vùng đầu.

Phát hiện sự việc, một số nhân viên bảo vệ làm cùng ca và người dân đã đến can ngăn. Thế nhưng, người đàn ông này vẫn không dừng tay, tiếp tục đánh đập, chửi bới nam bảo vệ

Thấy sự việc diễn biến phức tạp, người dân sống trong chung cư đã trình báo vụ việc lên Công an phường 7. Nhận được tin báo, Công an phường đã xuống hiện trường, mời cả hai về trụ sở làm việc.



Công an phương 7 cho biết, người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự kia tên là Lưu Xuân Thủy – một doanh nhân sống trong tòa PNTechcons. Nhân viên bảo vệ bị đánh đập danh tính là anh Khổng Chí Hùng.

Qua lấy lời khai được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Thủy có biểu hiện say xỉn. Ông Thủy cho rằng, anh Hùng đã bấm thang máy khi thấy mình về nên lớn tiếng quát mắng.

Sau đó ông Thủy di chuyển về nhà và trở lại sảnh tòa nhà – nơi anh Hùng làm việc với một khẩu súng. Tiếp đó, ông lắp đạn, đe dọa và đánh anh Hùng trước sự chứng kiến của nhiều người dân trong chung cư và bảo vệ.

Liên quan đến sự việc này, trong ngày 15/6, Ban quản trị cao ốc PNTechcons đã gửi văn bản đề nghị đến Công an quận Phú Nhuận, Công an phường 7 kiến nghị thu hồi giấy phép sử dụng súng của ông Thủy. Đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Thủy về vụ việc trên.

Công an Quận Phú Nhuận và Công an phương 7 cho biết đã nhận được văn bản đề nghị của phía tòa nhà. Cơ quan chức năng đang thụ lý, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

