Con thơ bàng hoàng phát hiện mẹ và người đàn ông lạ chết bất thường trong ô tô đang nổ máy

Sáng 30/9, Công an TP Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang tổ chức điều tra, làm rõ vụ một đôi nam nữ tử vong bất thường trên xe ô tô đang nổ máy. Công an TP đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh nguyên nhân tử vong.





Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h5 ngày 27/9, Công an phường Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên) nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện 2 người chết trong xe ô tô. Công an phường lập tức báo lên Công an TP Thái Nguyên. Qua khám nghiệm hiện trường xác định, vụ việc xảy ra tại gara ô tô nhà chị Hoàng Thị M. (SN 1985, trú tại phường Hoàng Văn Thụ).





Người dân địa phương cho biết, khoảng 6h cùng ngày, con chị M. là cháu Đ.H.H.T (SN 2008) xuống nhà tìm mẹ thì thấy chị M. đang ngồi tại ghế phụ của xe ô tô để trong gara nhà mình, cửa đóng kín. Lúc này, cháu bé thấy xe vẫn đang nổ máy, trên ghế lái là một người đàn ông.

Công an đang điều tra vụ việc (ảnh minh họa)





Cháu M. gọi nhiều lần, đập cửa để mẹ nhìn thấy nhưng không thấy trả lời. Sau đó, cháu M. quay vào nhà gọi thêm anh trai xuống xe. Nghe thấy hai cháu bé gọi mẹ, hàng xóm chạy sang kiểm tra thì phát hiện chị M. đã tử vong.





Trong quá trình điều tra, Công an TP Thái Nguyên xác định, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios trong gara của chủ sở hữu là anh Phạm Đình S. (SN 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên). Tại thời điểm phát hiện sự việc, chị M. và anh S. đã tử vong.





Theo một nguồn tin khác, chồng chị M. đã mất, hiện chị đang sống cùng 2 con. Còn anh M. hiện đang độc thân. Nguyên nhân vụ án vẫn đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.





Trước đó vào tháng 6/2020, Công an huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) cũng nhận được tin báo về việc một đôi vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà khóa kín.





Cụ thể, tối 5/6, người dân phát hiện cặp vợ chồng tử vong bất thường ở khu vực xóm Đồng Cầu, xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.





Công an huyện Yên Sơn phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân. Công an nhận thấy, người vợ có vết thương ở vùng sau gáy còn chồng trên người không có thương tích gì.





Hiện trường xảy ra việc là ở chính căn nhà của nạn nhân. Thời điểm phát hiện sự việc, căn nhà bị khoá trái cửa. Chồng được xác định tên K. còn vợ tên H.





