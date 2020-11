Hiện trường kinh hoàng phát hiện đôi vợ chồng tử vong trong bồn xe, nguyên nhân đang được làm rõ

Tin tức mới nhất ngày 10/11, báo Vietnamnet đưa tin, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) chiều cùng ngày vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương để tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc đôi vợ chồng tử vong trong xe bồn mới xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc



Danh tính đôi vợ chồng bước đầu được xác nhận khoảng 40 tuổi, ngụ xã An Linh, huyện Phú Giáo. Được biết, hai vợ chồng hàng ngày đều đi làm thuê.



Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 10/11 người thân không thấy cả hai vợ chồng đi làm như thường ngày, gọi điện thoại cũng không ai trả lời nên đã tới nhà tìm kiếm.



Tại đây, một số người hoảng sợ khi phát hiện 2 người này đã Tại đây, một số người hoảng sợ khi phát hiện 2 người này đã tử vong ở trong bồn nước gắn ở sau xe kéo. Ngay lập tức, họ đã trình báo vụ việc lên công an địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Hai vợ chồng tử vong ở bồn nước phía sau xe



Theo một số người dân sinh sống gần hiện trường, hai vợ chồng này đều đi làm thuê. Hiện trường vụ việc là chiếc xe kéo có gắn bồn nước lớn ở phía sau. Thường ngày, hai vợ chồng nạn nhân dùng xe bồn này để đi mua phân về bón cho cao su.



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo TN/SKCĐ