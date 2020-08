Lên Zalo bắt mối bán dâm rồi lừa `con mồi` vào khách sạn dùng băng dính trói, cưỡng hiếp

TAND quận Cầu Giấy khi đó xác định, trong lần thứ 2 quan hệ tình dục , Thành đã hiếp dâm chị Kieu Anh nưng do nạn nhân rút đơn yêu cầu khởi kiện nên Thành không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này. Sau phiên sơ thẩm Nguyễn Minh Quang làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Quang không có đơn kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, tối 7/6/2019, Nguyễn Duy Thành (SN 1993) dùng tài khoản zalo đặt vấn đề bán dâm với một người tên là Thảo" trong vòng 2 giờ. Hai bên thỏa thuận giá 4 triệu đồng. Người tên Thảo sau đó được xác định là Nguyễn Minh Quang (SN 1990, quận Long Biên, Hà Nội).

Quang giả làm Thảo để ngã giá bán dâm với Thành trong 2 giờ nhưng lấy lý do bận để giới thiệu cho "đối tác" một cô gái có tài khoản zalo tên là Kieu Anh.

Thành lừa "con mồi" đến khách sạn hiếp dâm để không phải trả tiền (Ảnh minh họa)

Từ lời giới thiệu này, Thành và Kieu Anh nói chuyện rồi hẹn gặp nhau ở một khách sạn trên dường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để mua, bán dâm.

Trên đường di chuyển đến khách sạn, Thành tạt vào quán tạp hóa mua sẵn một cuộn băng dính nhằm mục đích trói gái bán dâm rồi thực hiện hành vi hiếp dâm để không trả tiền.

Thành đến khách sạn trước, vào phòng cởi quần áo nằm chờ "đối tác" đến để "hành sự". Khoảng 22h cùng ngày, Kieu Anh tới nơi và yêu cầu Thành đưa tiền trước khi quan hệ tình dục. Nhưng Thành không đồng ý, chỉ đưa 2 triệu trước và hứa sẽ trả phần còn lại sau khi làm xong.

Sau khi mua bán dâm xong, Thành không trả tiền cho Kieu Anh và nói muốn tiếp tục quan hệ tình dục nhưng Kieu Anh không đồng ý.

Sau đó, Thành đi ra ngoài lấy 2 triệu đồng của mình và lục lọi đồ của nạn nhân thì lấy thêm được 1 điện thoại iPhone 8 cùng 400.000 đồng.

Về phần mình, sau khi Thành đi khuất, Kieu Anh tự cởi trói và đến Công an phường Nghĩa Tân trình báo việc bị hiếp dâm và cướp tài sản.

Kieu Anh khai, có quen Quang và 2 lần được thanh niên này giới thiệu khách mua dâm. Mỗi lần đi xong, Kieu Anh trả cho Quang từ 500.000 đến 1.000.000 đồng tiền môi giới.