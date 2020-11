Điều tra vụ em trai nghi tâm thần sát hại chị gái dã man tại huyện Nhà Bè

Tối 6/11, Công an huyện Nhà Bè, TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Nho (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra làm rõ về hành vi giết người

Theo lời kể của người dân xung quanh, rạng sáng 5/11, người dân nghe tiếng la hét tại một căn nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè).



Mọi người đến xem thì hốt hoảng khi thấy Nho tay cầm dao, tấn công chị N.T.N.B. (45 tuổi) là chị ruột của Nho, rất dã man, dưới sàn nhà có nhiều máu. Thấy đối tượng hung hãn, người dân đã khoá cửa ngoài rồi nhanh chóng gọi điện cấp báo công an.

Công an có mặt tại hiện trường



Nhận được tin báo lực lượng Công an thị trấn Nhà Bè nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế người đàn ông. Sau thời gian thuyết phục không thành, các trinh sát ập vào khống chế đối tượng Nho đang trong trạng thái kích động.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy chị B. tử vong với nhiều vết chém, nội tạng rơi ra ngoài. Còn đối tượng Nho thời điểm bị bắt có biểu hiện của người bị bệnh tâm thần.



Theo nhiều người dân sống tại tổ 20, khu phố 7, Nho sống cùng chị ruột và có biểu hiện bất thường như bị bệnh tâm thần, thường hay lang thang trong khu vực. Công an cho biết sẽ đưa Nho đi giám định tâm thần.

Trước đó, vào khoảng hơn 8h sáng 4/11, nhiều người dân ở thôn Yên Thôn, xã Định Tiến (Yên Định, Thanh Hóa) bàng hoàng phát hiện thi thể của bà Lê Thị H. (ngụ cùng thôn) tử vong trên giường tại nhà.

Do nhiều người liên lạc với bà H. không được nên linh cảm có chuyện chẳng lành. Những người này đã quyết định mở cửa nhà vào xem thì tá hỏa phát hiện bà H. đã tử vong trên giường.

Bên cạnh đó, trên người và đình màn cũng có nhiều vết máu. Tài sản trong nhà cũng có dấu hiệu bị lục tung. Một số thông tin lan truyền rằng nạn nhân bị cướp một điện thoại và một đôi bông tai.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã lập tức thông báo cho chính quyền địa phương, đồng thời thông báo lên công an huyện cũng như công an tỉnh Thanh Hóa.



