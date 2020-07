Người thân chết lặng trước cảnh em vợ đâm chết anh rể rồi bỏ trốn sau cuộc nói chuyện gia đình

Theo Người lao động, Công an huyện Cái Nước đang phối hợp tích cực với Công an tỉnh Cà Mau để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại ấp Lợi Đông, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước.

Theo điều tra bước đầu của Công an huyện Cái Nước, khoảng 20h45 ngày 19/7, lê Bá Cần (35 tuổi, ngụ tại ấp Lợi Đông) đi nhậu về và di chuyển sang nhà anh vợ là ông L.V.C. (50 tuổi, ngụ cùng cấp) để nói chuyện gia đình

Sau một lúc nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Vì trong người có men rượu và không vừa lòng với cách nói của anh vợ nên Cần bất ngờ rút dao đâm thẳng vào ngực ông C. khiến nạn nhân bị thương nặng.

Phát hiện sự việc người thân nhanh chóng đưa ông C. đến Bệnh viện cấp cứu. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên ông C. đã tử vong vào rạng sáng ngày 20/7.

Về phần C., sau khi gây án xong đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi đó, vì lo lắng cho an nguy của ông C. nên các thành viên trong gia đình không quan tâm đến sự có mặt của Cần.

Nhưng sau khi ông C. tử vong, Công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ được Cần sau vài giờ gây án. Tại trụ sở Công an, bước đầu Cần đã khai nhận tội trạng của mình.

Liên quan đến vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, hồi năm 2019, tại Thanh Hóa cũng xảy ra một vụ án tương tự.

Cụ thể, ngày 9/4/2019, bà Trần Thị Hải Yến (trú tại tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung) đi cvhowj về thì thấy chồng mình là ông Nguyễn Văn Đan (61 tuổi) đang nằm ngủ với một người phụ nữ khác tại nhà. Giữa bà Hải và ông Đan xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Quá bức xúc, chiều cùng ngày, bà Hải gọi một số người thân bên ngoại đến nhà nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ông Đan đã đuổi đánh em trai bà Hải là Trần Ngọc Thuận (48 tuổi, trú thôn Nghè Đỏ, xã Hà Ninh) nên đã xảy ra giằng co. Trong lúc xô xát, ông Thuận bất ngờ rút 1 con dao trong người đâm ông Đan khiến ông Đan tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hà Trung đã vào cuộc điều tra , bắt giữ đối tượng Thuận để xử lý theo quy định của Pháp luật

