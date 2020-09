Phát hiện con gái bị ép chơi ma túy và cưỡng hiếp từ nội dung tờ giấy rơi trong phòng ngủ

Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh ) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1998, trú tại phường Hà Lầm, TP Hạ Long) để điều tra về hành vi Giao cấu với người đủ từ 13 đến 16 tuổi.





Theo Công an TP Hạ Long, Hoàng Văn Dương và cháu P.M.Q. (chưa đủ 16 tuổi) quen biết nhau thông qua mạng xã hội facebook. Sau nhiều ngày gọi điện, nhắn tin thì Dương chủ động hẹn gặp Q. để nói chuyện, đi chơi với nhau.





Đến ngày 15/8/2020, Dương nhắn tin rủ Q. đi chơi. Dương chuẩn bị sẵn một ít ma túi cất trong người rồi phóng xe ô tô tải đến đón cháu Q.. Dương chở bé gái đến khu vực quán karaoke F5 thuộc phường Hồng Hà, TP Hạ Long.





Tại đây, Dương cho cháu Q. sử dụng ma túy trên cabin xe ô tô tải. Tiếp đó, Dương điều khiển xe đến Đèo Sen (phường Hà Khánh, TP Hạ Long) và tiếp tục sử dụng ma túy. Đến tối cùng ngày, Dương chở Q. đến một khách sạn trong thành phố thuê phòng rồi quan hệ tình dục với cháu bé.





Thỏa mãn xong nhu cầu, Dương trả phòng, chở Q. về nhà. Tuy nhiên, sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, cháu Q. có viết một tờ giấy để trong phòng với nội dung bị Dương ép chơi ma túy và cưỡng hiếp sau đó bỏ đi.

Đối tượng Dương tại cơ quan điều tra





Trong lúc dọn dẹp phòng cháu gái, bà Q. tìm thấy tờ giấy và cùng gia đình đưa cháu Q. và Dương đến Công an trình báo sự việc. Nhận được trình báo, Công an đã tổ chức lấy lời khai từ Dương và lấy thông tin từ cháu Q..





Bước đầu Dương đã thừa nhận hành vi của hình. Hiện Công an TP Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Dương theo đúng quy định Pháp luật





Liên quan đến tình trạng hiếp dâm trẻ em, trước đó, Công an huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Ninh (SN 2004, trú tại thôn Phúc Thị, xã Việt Dân, TX Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 5/2020, Nguyễn Hải Ninh làm quen với em P.T.N.A. (SN 2007, trú tại thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà). Sau thời gian nói chuyện qua lại, Ninh và em A. nảy sinh tình cảm.

Đến ngày 8/6, Ninh đón xe khách từ thị xã Đông Triều lên huyện Đầm Hà để gặp mặt A.. Tại đây, Ninh đưa A. vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Thời điểm hai người quan hệ, em A. chưa đủ 13 tuổi.

Sau đó sự việc bị vỡ lở, gia đình A. đến Công an huyện Đầm Hà trình báo sự việc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin và bắt giữ Nguyễn Hải Ninh.





Tại cơ quan điều tra, Ninh thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với em A.. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.





Your browser does not support HTML5 video.

Hiếp dâm cháu gái, ông nội lãnh án chung thân.





Theo Thanh Mai/SKCĐ