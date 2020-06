Hé lộ thủ đoạn của gã đàn ông miền Trung 3 lần trộm cắp gần 40 triệu tiền điện

Điện lực Phú Phong (thuộc Điện lực tỉnh Bình Định ) thông tin, đơn vụ đã gửi hồ sơ đến UBND huyện Tây Sơn đề nghị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn T. (ngụ thôn An Chánh, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn) về hành vi trộm cắp điện .

Ngày 10/6, Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện của Điện lực Phú Phong phát hiện, lập biên bản đối với ông Nguyễn Văn T. về hành vi trộm cắp điện. Qua kiểm tra phát hiện, ông T. đã trộm cắp sản lượng điện khoảng 4.057 kWh, tương ứng số tiền bồi thường hơn 13 triệu đồng.

Cán bộ điện lực kiểm tra trụ điện bị trộm

Hành vi bị phát giác và bắt quả tang là lần thứ 3 ông T. câu trộm điện của nhà nước. Trước đó 2 năm, trong tháng 1 và tháng 11/2018, ông T. đã có 2 lần trộm điện với tổng số sản lượng truy thu là 8.552 kWh.



Đồng thời, ngành điện lực đã ngăn chặn khách hàng tái diễn hành vi này bằng cách lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gửi UBND huyện Tây Sơn xử phạt theo quy định, dời công tơ của khách hàng ra ngoài trụ, buộc làm bản cam kết không tái phạm…

Chỉ trong 2 năm, ông T. đã 3 lần bị Điện lực Phú Phong bắt quả tang trộm cắp điện với tổng sản lượng điện truy thu là 12.606 kWh, tương ứng với số tiền bồi thường hơn 38,4 triệu đồng.

