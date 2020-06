Bà nội gạt nước mắt lên Công an tố gã đàn ông U40 hiếp dâm cháu gái 12 tuổi trong rẫy

Sau khi bị Sinh hiếp dâm, cháu N. (12 tuổi) về kể lại cho bà nội. Mặc dù đau đớn và vô cùng phẫn nộ nhưng bà nội gạt nước mắt dẫn cháu lên Công an tố tội gã “yêu râu xanh”.

Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai ) thông tin, đơn vụ vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Sinh (45 tuổi, ngụ thị xã An Khê) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của Pháp luật

Công an huyện Kbang cho biết, trước đó, một người phụ nữ lớn tuổi đến trụ sở Công an huyện tố cáo Phạm Ngọc Ngọc Sinh hiếp dâm cháu nội 12 tuổi. Từ lời khai của người phụ nữ này cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin.

Theo trình báo của bà nội, khoảng 9h ngày 6/6, cháu N. 12 tuổi, xã Sơ Pai) đi một mình đến rẫy nhà sinh chơi. Trong lúc N. chơi đùa, Sinh đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu bé. Sau đó, Sinh thả cho N. nhà. Quá sợ hãi, cô bé đã kể lại sự việc cho gia đình và bà nội đã đến Công an trình báo vụ việc.

Sinh chỉ lại nơi hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Liên quan đến tình trạng hiếp dâm trẻ em, ngày 19/5, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Trung Ngân (SN 1947 trú tại đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Ngân bị anh Trần Văn T. (SN 1983, trú tại phường Trần Nguyên Hãn) tố cáo về hành vi dâm ô con gái anh là cháu T. (SN 2008). Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 14/5. Bước đầu, Ngân đã thành khẩn khai báo hành vi của mình.

Hay gần đây nhất là vào ngày 11/6, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Thành Dự (SN 2000, trú tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, Mai Thành Dự và cháu N.A. (13 tuổi, ngụ tại TP VũnG Tàu) quen nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng tháng 5/2020, Dự và cháu A. đã nhiều lần hẹn gặp nhau và quan hệ tình dục. Gia đình cháu A. sau đó phát hiện sự việc và trình báo Công an.

