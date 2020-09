Níu kéo tình cảm bất thành, gã trai âm mưu 'bắt cóc', bạo hành bạn gái cũ 'thập tử nhất sinh'

Theo công an quận Đống Đa (Hà Nội), đầu năm 2020, Nguyễn Duy Hoàng (40 tuổi, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa) và người phụ nữ tên L. (28 tuổi) có quan hệ tình cảm. Mối quan hệ kéo dài đến tháng 5/2020 thì chị L. đòi chia tay.

Lúc này Hoàng không đồng ý và nhiều lần tìm cách níu kéo rồi đe dọa ép chị L. quay lại nhưng đều bị chị từ chối.



Đến khoảng 5h ngày 8/8, khi chị L. cùng bạn trai mới là anh T.P. (ở quận Thanh Xuân) đang ăn sáng tại quán phở ở 12 Xã Đàn (quận Đống Đa) thì bất ngờ Hoàng cùng một người đàn ông đến đánh chị L. liên tiếp vào vùng bụng, đầu... Thậm chí các gã côn đồ còn giơ dao để đe dọa và đánh anh P. nhưng người này bỏ chạy.

Hoàng và đồng bọn bị bắt



Lúc này chỉ còn lại mình chị L. thì Hoàng tiếp tục kéo chị lên chiếc xe ôtô và đi về bãi xe tại số 354 Trần Cung, Hà Nội. Đồng thời Hoàng gọi điện cho Nguyễn Quang Huy (36 tuổi, ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm), Đỗ Đức Tuất (38 tuổi, ở xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ) thông báo đã bắt được L..



Trên đường đi, Hoàng liên tục đánh chị L. bằng tay và dây thắt lưng da. Đến bãi xe trên phố Trần Cung, nhóm gã trai này tiếp tục đánh, đạp vào cô gái.

Đánh xong, Huy đưa cho chị L. quần áo để thay rồi đưa đến một khách sạn trên phố Dương Khuê. Tại đây, Hoàng bắt cô gái quỳ xuống rồi lấy móc áo làm bằng kim loại đánh và yêu cầu chị L. xin lỗi.

Sau đó, chị L. được đưa về ‘nhốt’ tại một chung cư trên phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Ở đây, Hoàng tiếp tục dùng dây điện đánh đập bạn gái cũ.

Được trở về nhà, L. đã đến Công an phường Phương Liên để trình báo sự việc. Quá trình xác minh triệu tập, bắt giữ các nghi phạm, công an thu giữ nhiều vật dụng dùng cho việc sử dụng ma túy, 8 túi nilông chứa 227 viên nén các loại, hơn 10 túi nilông chứa tinh thể màu trắng.

Ngày 18/9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Quang Huy, Đỗ Đức Tuất và Đinh Trọng Huỳnh (31 tuổi, ở xã Trung Minh, TP Hòa Bình) để điều tra về các hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" và " bắt giữ người trái pháp luật ". Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

