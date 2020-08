Công an truy tìm gã trai vờ mua rồi cướp tập vé số của người khuyết tật khiến dân mạng phẫn nộ

Công an TP.Thuận An ( Bình Dương ) đang khẩn trương truy tìm nam thanh niên đi xe tay ga cướp tập vé số của một người tàn tật trên vỉa hè trên đường Đất Thánh phường An Thạnh, TP.Thuận An.

Video ghi lại sự việc

Trước đó mạng xã hội lan truyền đoạn clip một người tàn tật bán vé số trên vỉa hè bị một nam thanh niên giả vờ mua hàng rồi cướp đi mất. Theo hình ảnh ghi lại, sự việc xảy ra khoảng 12 giờ 45 ngày 21/8. Nạn nhân là ông Trịnh Văn Hiệp (50 tuổi, ngụ Bình Dương ) bị teo cơ bẩm sinh phải đi bằng nạng.

Gã trai đòi xem cả tập vé số để chọn



Nam thanh niên đi xe tay ga hiệu Nouvo không biển số, giả vờ chọn vé số rồi nhân lúc ông Hiệp không chú ý đã mang theo cả tập vé số phóng đi mất. Ông Hiệp có với theo và hô hoán nhưng không kịp.



Rồi ôm cả tập phóng vọt đi

Được biết tập vé số của ông Hiệp có 160 tờ vé số đã bị nam thanh niên cướp đi mất. Ông Hiệp bị tàn tật, sức lao động suy giảm, hiện thuê nhà trọ sống cùng vợ ở gần hiện trường bị cướp. Nguồn thu nhập chính của gia đình đều đến từ việc bán vé số của ông Hiệp.



Đoạn clip dài hơn 1 phút lan truyền trên mạng xã hội khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc.

Một người bình luận dưới bài viết chia sẻ vụ việc: “Thanh niên chân tay lành lặn nhưng lại đi cướp của người tàn tật, cuộc đời của anh ta sẽ chẳng nhận được điều gì tốt đẹp”.

Một bạn đọc tiên N.T viết: “Thanh niên to khỏe đi xe sang còn mua được cả thùng bia, vậy mà nỡ lòng lấy đi mồ hôi nước mắt của người tàn tật. Quả báo đến sớm thôi”.



Nhiều người khác bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi nhẫn tâm, vô đạo đức của nam thanh niên đồng thời mong công an sớm tìm ra danh tính người này để xử phạt thích đáng.

Theo Hà Ly/SKCĐ