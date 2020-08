Bất ngờ nguyên nhân gã trai dùng báng súng tấn công chủ resort rồi lên xe BMW tẩu thoát ở Phan Thiết

Sáng 3/8, Công an TP Phan Thiết ( Bình Thuận ) cho biết, sáng 30/7, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên đi xe BMW cầm theo một khẩu súng đến resort Rạng Garden. Sau đó, gã này xuống xe cầm khẩu súng dài rượt đuổi, đe dọa, hành hung ông Nguyễn Tấn Thành (70 tuổi) – chủ resor Rạng Garden.

Gây án xong, gã trai nhanh chóng leo lên xe hạng sang bỏ chạy về hướng TP Phan Thiết. Người dân nhanh chóng kiểm tra vết thương và đỡ ông Thành vào nhà nghỉ ngơi.

Nhận được tin báo, Công an phường Hàm Tiến có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy đuổi đối tượng gây án. Khi đuổi đến khu vực chùa Phước Thiền (khu 1, Hàm Tiến) thì bị nổ bánh nên buộc phải dừng lại.

Hải cầm súng đi tìm ông Thành

Cơ quan chức năng nhanh chóng áp giải đối tượng này về trụ sở làm việc. Qua lấy lời khai biết được, nghi phạm gây án là Lê Đình Hải (34 tuổi, ngụ tại phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai ). Bước đầu xác định được nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Cơ quan chức năng tiến hành trích xuất camera an ninh để làm rõ hành vi của Hải thì thấy: Thời điểm đó, Hải cầm một khẩu súng dài đi vào trong resort rồi rượt đuổi ông Thành khiến nạn nhân chạy trốn từ resort sang một khách sạn đối diện.

Cơ quan điều tra phát hiện, trong thời gian sốt ở resot, Hải có hành vi la hét, làm ồn gây ảnh hưởng tới nhiều du khách khác. Thấy sự việc như vậy, ông Thành đã đến nhắc nhở về ý thức. Chính vì thế, Hải cay cú nên đã cầm súng đi rượt đuổi, tấn công ông Thành.

Về phần mình, ông Thành cho biết, Hải dùng súng đe dọa, dùng báng súng đánh, dùng chân đá vào người gây thương tích ở nhiều chỗ.

Chiếc xe BMW Hải dùng để bỏ trốn sau khi tấn công ông Thành

Về chiếc xe hạng sang Hải sử dụng, cơ quan điều tra Công an TP Phan Thiết cho biết, chiếc BMW biển số 29A-995.93 đăng ký tên của một công ty ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 9/2017 đến nay, chiếc xe này được chuyển vào TP Hồ Chí Minh đứng tên chủ sở hữu là ông N.V.Đ (ngụ Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7) và đổi thành biển số 51F-266.29.

Cơ quan điều tra khẳng định, việc Hải sử dụng chiếc xe với biển số nói trên là không hợp lệ và cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của đối tượng này.

Your browser does not support HTML5 video.

Kẻ lạ mặt vờ uống cà phê, dùng búa đinh tấn công chị em chủ quán cà phê trọng thương

Xem thêm: Công an giăng lưới vây bắt kẻ dùng búa tấn công 2 chị em chủ quán cà phê khi đang lẩn trốn ở Hà Nội

Theo Thanh Mai/SKCĐ