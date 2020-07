Chân dung gã trai dùng số lạ nhắn tin dọa tung ảnh nóng của tình cũ lên mạng xã hội để tống tiền

Công an huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An ) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn (24 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.