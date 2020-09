Tình yêu với cô ca sĩ hạng 3 biến gã trai vốn `hiền như đất` thành kẻ giết người máu lạnh

Theo hồ sơ vụ án, tối 28/11/2013, ông M.H.Q (SN 1954, quê ở Yên Mô, Ninh Bình) trú tại tổ 27 phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đứng đón khách ở bến xe Giáp Bát thì được Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, trú tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) thuê chở về nhà bạn ở huyện Thường tín với giá 150.000 Đồng.

Ông Q. đồng ý chở Đạt với giá đó ít nhiều đôi bên cũng từng quen biết nhau. Trước đó, ông Q. từng chở Đạt vài lần. Có lẽ trong suy nghĩ đơn thuần của người tài xế già, Đạt vốn là cậu trai hiền lành, cũng vì mưu sinh nên phải lặn lội từ quê nhà ra Hà Nội kiếm sống như mình. Chứ chẳng nghĩ, đó là chuyến chở khách định mệnh của cuộc đời.

Vì yêu mà Đạt biến mình thành kẻ sát nhân máu lạnh

Theo chỉ dẫn của Đạt, ông Q. chở hắn xuống huyện Thường Tín rồi rẽ vào trong khu vực chùa Đậu, rẽ tiếp theo một triền đê, dưới là sông Nhuệ. Khi đến đoạn đường vắng vẻ, Đạt bảo ông Q. dừng lại để hắn đi vệ sinh. Gã thanh niên xuống xe vờ đi một đoạn để vệ sinh rồi quay lại bất ngờ rút dao đâm vào vai, lưng ông Q. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Đạt lục lấy tài sản của ông Q. rồi kéo thi thể nạn nhân ra ra bãi trống tưới xăng châm lửa đốt. Chưa dừng lại, hắn còn đạp thi thể nạn nhân xấu số xuống triền đê để không ai phát hiện ra. Gây án xong, hắn bỏ trốn cùng tài sản của ông Q..

Sáng ngày 29/11/2013, một người dân đi nhặt rác ở khu nghĩa trang thôn GIa Phúc (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) thì phát hiện thi thể người đàn ông bị đốt cháy nên trình báo Công an huyện Thường Tín.

Ít phút sau lực lượng chức năng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Điều tra viên phát hiện cách hiện trường vài chục mét có xuất hiện vết máu. Nạn nhân bị thiêu bằng xăng. Tại hiện hiện trường phát hiện điện thoại của nạn nhân. Qua kiểm tra xác định được danh tính nạn nhân là ông M.H.Q..

Công an huyện Thường Tín tập trung lực lượng rà soát thì phát hiện, tối 23/11/2013, ông Q. có chở khách là một thanh niên cao, gầy, tóc rủ xuống trán từ bến xe phía Nam về huyện Thường Tín.

Nơi phát hiện thi thể tài xế Q.

Trích xuất camera an ninh thì xác định, hành khách đó là Nguyễn Văn Đạt. Thời điểm gây án, đối tượng này thuê trọ tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Nhưng khi Công an đến điều tra thì phát hiện Đạt mấy ngày không về nơi trọ.

Đến sáng 30/11/2013, Công an huyện Thường Tín bắt giữ được Nguyễn Văn Đạt khi đang lẩn trốn ở quê nhà. Đạt bị di lý về Công an huyện Thường Tín để phục vụ công tác điều tra.

Đến tối 28/11/2013, Đạt mang theo dao nhịn, đi xe buýt từ phòng trọ đến bến xe Giáp Bát thuê ông Q. chở xuống Thường Tín. Đạt chọn ông Q. để gây án vì vài lần trước đi xe biết ông Q. hay mang tiền mặt trong người.

Sau khi sát hại ông Q., Đạt cướp xe rồi phóng xe trở về phòng trọ tắm rửa, nghỉ ngơi. Sáng hôm sau mang xe đi cắm được 4,5 triệu đồng rồi đón xe khách về quê lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Ngày 27/3/2014, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên án tử hình với Đạt về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.

