Rủ anh em chiến hữu đến `xử` bố bạn gái vì... cấm yêu

Theo nguồn tin từ VTC .vn, sự việc xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 18/8 tại thôn Phù Yên (xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội ).

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Ngô Văn T. (SN 1999, ở thôn Phù Yên, xã Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội) và Hoàng Thị C.T. (SN 2004, trú cùng thôn) có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, bố của C.T. là ông Huỳnh Phú Q. (SN 1984) không đồng ý mối quan hệ này và thể hiện rõ thái độ ngăn cấm.

Tức giận vì con gái không chịu nghe lời, cố yêu Ngô Văn T.. nên vào khoảng 1h30 ngày 18/8, ông Q. đuổi con gái ra khỏi nhà. Quá buồn chán vì bố không thấu hiểu mình, không ủng hộ chuyện tình yêu của mình nên C.T. đã đến gặp T. tâm sự.

Nghe chuyện người yêu kể, T. tỏ ra vô cùng tức giận nên đã rủ thêm 4 người nữa gồm em trai Ngô Quốc T. (SN 2001); Đinh Công C. (SN 2003, ở thôn Quýt, Tuy Lai, Mỹ Đức); Ngô Văn Q. (SN 2003, ở thôn Quýt, Tuy Lai, Mỹ Đức); Nguyễn Văn Đ. (SN 2002, ở Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội); Đinh Công M. (SN 2000, ở Mộc Châu, Sơn La) đến nhà bạn gái để nói chuyện ông Q..

Các đối tượng trong vụ việc

Trước khi lên đường sang nhà bạn gái, T. có chuẩn bị một con dao để bên hông xe máy. Đến khoảng 2h30 cùng ngày, T. cùng nhóm anh em chiến hữu phóng xe đến nhà ô Q..

T. đi một mình vào trong nhà nói chuyện với ông Q.. xin phép được qua lại, tìm hiểu C.T. nhưng ông Q. một mực phản đối. Lúc đó, ông Q. có rút điện thoại ra gọi điện khiến T. tưởng là ông Q. gọi người đến đánh mình nên đã vội vàng bỏ chạy ra chỗ hội anh em đang đứng đợi ngoài cổng.

Sau khi đưa ông Q. đến bệnh viện, người thân nhanh chóng trình báo sự việc lên Công an địa phương. Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức thu thập chứng cứ, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc.

Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi và vai trò của mình trong vụ án. Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra , làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Con rể sát hại mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước ở Thái Bình