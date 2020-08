Gã trộm vụng về sa lưới vì... liên tục đánh rơi chuông trong lúc tẩu thoát

Liên quan đến vụ trộm cắp chuông đồng, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai ) đã ra quyết định tạm giữ đối với Ngô Quang Sơn (SN 1987, ngụ tại Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ về hành vi trộm cắp.

Địa điểm gây án được xác định là tại Tu viện An Lạc Hạnh (thuộc ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, trưa 4/8, Sơn điều khiển xe máy đến khu vực Tu viện An Lạc Hạnh rồi đi vào trong xem xét với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đi đến chính điện của tu viện thì phát hiện bên phải bàn thờ Phật có một chiếc chuông đồng màu đen, nặng khoảng 12,5kg.

Nghĩ chuông đồng cũng là tài sản giá trị và có thể bán được một khoản kha khá nên Sơn nhanh chóng "ẵm" chuông ra ngoài đặt lên xe máy để chở đi.

Đối tượng Sơn và tang vật trộm cắp (ảnh Công an Đồng Nai)

Khi vừa đi được khoảng 50 mét thì chuông đồng bị xô đẩy lệch vị trí trước mà Sơn đặt nên rơi xuống đất tạo ra tiếng vang lớn. Lúc này các tu sĩ trong chùa phát hiện ra tiếng chuông kỳ lạ nên nghi ngờ tài sản trong tu viện bị trộm cắp.

Các tu sĩ nhanh chóng đổ ra kiểm tra thì phát hiện Sơn đang nhặt chuông với mục đích để lại lên xe và tẩu thoát. Một số tu sĩ nhanh chóng khống chế sơn, giữ tang vật vụ án và trình báo Công an huyện Long Thành.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhận bàn giao đối tượng Sơn và đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu, Sơn thừa nhận đã có hành vi trộm cắp tài sản trong tu viện.

Theo điều tra của Công an huyện Long Thành, Ngô Quang Sơn là đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sau khi ra tù, Sơn sống lang thang, không nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Sơn quay lại con đường trộm cắp và bị bắt.

