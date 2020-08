Điều tra nguyên nhân gần 90 công nhân bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa ở Đắk Lắk

Liên quan đến vụ việc gần 90 công nhân bị ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa, sáng 23/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk ) cho biết, phía bệnh viện đã tiếp nhận gần 20 trường hợp nhập viện với những biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Những bệnh nhân này là công nhân thuộc một công ty làm chanh dây trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Họ nhập viện cấp cứu với các biểu hiện nôn ói và đau bụng.

Một lãnh đạo khác của bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) cho biết, y, bác sĩ của đơn vị đang tích cực điều trị cho khoảng 70 công nhân khác nghi bị ngộ độc thực phẩm. Những bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy.

"Những công nhân này tăng ca làm thêm vào chiều 22-8. Sau bữa ăn tại công ty thì nhiều người có triệu chứng đau bụng nên được công ty đưa đến bệnh viện để cấp cứu", lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cho biết.

Công nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Về nguyên nhân vụ việc, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành lấy mẫu thưc ăn, mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm và đang đợi kết quả.

Trước đó tại Cần Thơ cũng xảy ra vụ việc tương tự, hơn 50 công nhân cấp cứu nghi bị ngộ độ thực phẩm. Họ đều là công nhân thuộc Công ty TNHH Ấn Độ Dương (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Cụ thể, khoảng 14h ngày 14/12, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) tiếp nhận 10 công nhân Công ty TNHH Ấn Độ Dương trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, nghi ngộ độc thực phẩm. Tiếp đó, đến gần 16 giờ cùng ngày, số bệnh nhân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu tăng hơn 50 người. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt, đau bụng...

Sau khi được cấp cứu và điều trị, các bệnh nhân đã hồi phục sức khoẻ nên Bệnh viện đã cho xuất viện.

Theo ông Lê Thanh Cường - Trưởng phòng Giám sát Công ty TNHH Ấn Độ Dương: Số công nhân nhập viện cấp cứu nói trên hiện đang làm việc cho Công ty.

Được biết, trưa hôm đó, nhiều công nhân ăn cơm với món chay nấm bào ngư xào tàu hủ. Sau đó, nhiều công nhân có dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, nên Công ty lập tức đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và một số bệnh viện khác trên địa bàn Cần Thơ cấp cứu.

Your browser does not support HTML5 video.

48 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn tăng ca

Xem thêm: Hơn 50 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tập thể ở Cty TNHH Ấn Độ Dương

Theo Thanh Mai/SKCĐ