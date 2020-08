Vụ giả danh cảnh sát: Kế hoạch tinh vi, phạm tội liều lĩnh, các đối tượng đối mặt với 4 tội danh

Ngày 30/8, Công an quận 11 (TP Hồ Chí Minh) đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng giả danh công an để tống tiền. Hai đối tượng bị bắt giữ để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, gồm: Trần Văn Sơn (SN 1979, ngụ phường 4, quận Tân Bình), Trần Hồng Thái (SN 1983, quê huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, vào khoảng 22 giờ tối 28/8, bà Lim Thị H. (SN 1966, trú tại phường 7, quận 11) đang ở trong nhà, bất ngờ 1 chiếc xe loại 7 chỗ, biển số xanh 80B - 2547 dừng trước cửa nhà. Lúc này từ trên xe 2 người mặc quân phục sĩ quan công an bước xuống đi vào nhà bà H.

Người đeo quân hàm thiếu tá chìa thẻ ngành mang tên Trần Quyết Thắng, người còn lại đeo quân hàm thiếu úy (không đeo bảng tên) tự xưng đang công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an.

Sau đó, 2 đối tượng đọc lệnh bắt người, khám xét nhà bà H. Thấy 2 sĩ quan có súng ngắn, giấy CMND ngành công an, lệnh khám xét, nhưng khi đọc lệnh bắt người không có sự chứng kiến của đại diện công an phường và tổ dân phố, nên người nhà bà H. sinh nghi và gọi điện báo Công an phường 7, quận 11.

Trần Hồng Sơn và Trần Hữu Thái tại cơ quan điều tra

Nhận tin báo, Công an phường phối hợp với Cảnh sát Hình sự Công an quận 11 tới nhà bà H. Lúc đầu, cả 2 đối tượng lớn giọng, tuy nhiên sau đó trước sự cương quyết của lực lượng chức năng, đối tượng mang quân hàm thiếu tá trình thẻ ngành và bị phát hiện đây là thẻ giả. Do đó cả 2 bị đưa về trụ sở công an phường để lấy lời khai.

Đối tượng đeo quân hàm thiếu tá tên Trần Văn Sơn, còn đối tượng đeo quân hàm thiếu úy là Trần Hồng Thái. Cả 2 thừa nhận không phải là công an. Quân phục, thẻ ngành, bảng tên, súng ngắn, biển số xanh của xe ô tô được các đối tượng đặt mua trên mạng, riêng chiếc xe ô tô thuê của người khác.

Các đối tượng khai, do nhận thấy khu vực chợ Nhật Tảo có nhiều cửa hàng bán đồ điện tử trôi nổi, không rõ nguồn gốc, nên sau thời gian nghiên cứu, phát hiện nhà bà H. kinh doanh mặt hàng này nên 2 đối tượng lên kế hoạch cưỡng đoạt tài sản. Khi đọc lệnh khám xét nhà và bắt bà H., một trong hai đối tượng đã yêu cầu gia đình bà H. phải đưa cho chúng 100 - 200 triệu đồng để bỏ qua.

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho biết, hành vi của 2 đối tượng rất táo tợn, coi thường Pháp luật, giả danh cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) ngang nhiên vào nhà dân đọc lệnh khám xét và bắt người nhằm mục đích yêu cầu bà H phải đưa cho chúng 100-200 triệu sẽ bỏ qua chuyện.

Có thể thấy đây là một thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi, liều lĩnh chưa từng xảy ra những năm gần đây đã gây tổn hại đến uy tín lực lượng công an nhân dân nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các đối tượng đã lên kế hoạch chuẩn bị công cụ, phương tiện, tìm mua trang phục ngành công an, làm giả các giấy tờ, tài liệu và tìm hiểu người bị hại để thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản.

Giấy tờ giả của các đối tượng

Xét hành vi phạm tội của các đối tượng trong cùng một thời điểm đã xâm phạm đến 4 khách thể Bộ luật Hình sự; điều đó là: Quyền sở hữu tài sản của công dân; Trật tự quản lý hành chính Nhà nước về chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác trong lực lượng vũ trang; Hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính cơ quan Nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; Chế độ quản lý vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự của Nhà nước.

Để có căn cứ xử lý các đối tượng về các tội danh tương ứng, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích phạm tội và trưng cầu giám định quân phục, giấy tờ, tài liệu, khẩu súng các đối tượng sử dụng. Kết quả giám định xác định quân phục các đối tượng mặc được làm giả và mạo danh mình có cấp bậc, chức vụ để thực hiện hành vi trái pháp luật thì các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo quy định tại Điều 339 Bộ luật Hình sự.

Các giấy tờ, tài liệu được xác định làm giả thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự. Đối với khẩu súng mà đối tượng sử dụng, nếu kết quả giám định thuộc vũ khí quân dụng hoặc có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng thì các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội tàng trữ vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Với động cơ, mục đích yêu cầu bà H phải đưa cho chúng 100-200 triệu thì các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Giả danh Cảnh sát hình sự đọc lệnh bắt người, 2 đối tượng bị bắt giữ

