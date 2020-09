Hoảng hốt phát hiện gia đình 3 người tử vong trước chòi canh tôm, nghi do tự tử

Tin tức mới nhất ngày 26/9, VOV dẫn lại thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre tối muộn ngày hôm qua cho biết, đơn vị vừa tiến hành xong việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ gia đình 3 người tử vong trước chòi canh tôm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng sáng 22/9 tại xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thời điểm trên, một người hàng xóm đã đến chòi canh tôm của ông Nguyễn Thành L. (33 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Kim L. (40 tuổi) thì không thấy ai.

Hiện trường vụ việc

Khi bước vào căn chòi, người này liền hốt hoảng khi thấy vợ chồng ông L. cùng em Nguyễn Minh Phương T. (16 tuổi, con riêng của của bà L.) đang nằm bất tỉnh trên sàn gỗ nên đã báo vụ việc lên cơ quan chức năng.



Ngay khi nhận được tin báo, các ngành chức năng của huyện Bình Đại và tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc. Tại đây, họ phát hiện một quyển tập ghi hai bức thư tuyệt mệnh có nội dung buồn về gia đình cùng ba chai thuốc diệt cá tạp đã sử dụng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, 3 nạn nhân tử vong có dấu hiệu trúng độc, không có dấu hiệu tội phạm mà nghi tự tử. Có thể do buồn chuyện gia đình nên cả 3 người này đã uống thuốc tự tử

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tự tử

Theo thông tin từ PLO, người dân địa phương cho biết, bà Kim L. từng có 1 đời chồng và 2 đứa con riêng. Trong khi đó, ông Thanh L. là người huyện Chợ Lách đến huyện Bình Đại để giữ tôm thuê.

Sau đó, 2 người quen biết và nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng. Tuy nhiên, do gia đình 2 bên không đồng ý nên cả 2 đã đến chòi tôm sống chung.



Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vu việc.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ