Kinh hoàng gã hàng xóm giết cùng lúc 3 mẹ con vì gây ồn, để lại mảnh giấy với nội dung lạnh gáy

Gã đàn ông thất nghiệp không chịu nổi tiếng ồn



Vì làm trong nhà máy ô tô nhiều năm, sau khi nghỉ việc Ohama Matsuzo (sinh năm 1928 tại Vì làm trong nhà máy ô tô nhiều năm, sau khi nghỉ việc Ohama Matsuzo (sinh năm 1928 tại Nhật Bản ) trở nên nhạy cảm với âm thanh. Người đàn ông này không chịu nổi tiếng ồn và thường xuyên phải đeo tai nghe khi ở nhà, kể cả lúc xem ti vi. Ohama vốn sống một mình sau khi ly hôn vợ. Nguyên nhân bởi cả 2 sống nhiều năm với nhau nhưng không có con. Chính điều này càng khiến tâm tình của Ohama trở nên dễ xúc động.



Theo Japan Times, Ohama khi đó sinh sống tại một khu tập thể thành phố Hiratsuka, tỉnh Kanagawa. Vào thời điểm 1974, không biết éo le thế nào mà chuyển đến tầng bên dưới nhà Ohama là một Theo Japan Times, Ohama khi đó sinh sống tại một khu tập thể thành phố Hiratsuka, tỉnh Kanagawa. Vào thời điểm 1974, không biết éo le thế nào mà chuyển đến tầng bên dưới nhà Ohama là một gia đình vô cùng yêu thích âm nhạc.

Nơi xảy ra vụ việc



Gia đình này có 2 cô con gái, một 4 tuổi và một 8 tuổi đều rất hiếu động, được bố mẹ cưng chiều mua đàn piano về cho học. Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên của Ohama với gia đình này đã không tốt vì mới chuyển đến nhưng không đến chào hỏi hắn như thông lệ của người Nhật. Ngày ngày, tiếng đàn phát ra quá nhiều lần khiến hắn ta càng bất mãn, tức giận.



Trong nhà lạnh lẽo thiếu vắng bóng người trong khi hàng xóm luôn phát ra âm thanh hạnh phúc, Ohama phát điên liền xuống nhà dưới gõ cửa cảnh cáo. Thấy người hàng xóm phàn nàn vì tiếng đàn, cô gái 8 tuổi ngây ngô trả lời: "Người còn sống có ai mà không phát ra âm thanh chứ".



Câu nói của đứa trẻ khiến Ohama càng thêm cáu bẳn, hắn tức giận ra về nhưng trong đầu đã nung nấu ý định giết người vì cho rằng: "chỉ cần chết đi thì sẽ im lặng".

Hình ảnh kẻ sát nhân



Giết cùng lúc 3 mẹ con và để lại mảnh giấy nhắn đầy ám ảnh



Nghĩ là làm, khi tiếng đàn piano phía nhà dưới vang lên vào khoảng 7h15 tối 28/8/1974, Ohama đã mang theo một sợi dây thừng, một con dao và một cặp kìm lặng lẽ đi xuống. Nhân lúc người mẹ mở cửa đi đổ rác, hắn ta lẻn vào nhà thì phát hiện một đứa đang chơi đàn, 1 đứa trẻ đang ngồi nghịch dưới sàn nhà.



Ngay lập tức, hắn như con thú lao vào dễ dàng giết chết 2 chị em. Xong xuôi, Ohama lặng lẽ chờ đợi ở cửa, dùng dao giết luôn người mẹ đi vừa đổ rác trở về. Thời điểm ấy, người bố đi làm không có ở nhà nên đã may mắn thoát chết.

Ba mẹ con bị sát hại



Sau khi sát hại cùng lúc 3 người, Ohama để lại một mảnh giấy dán trước cửa nhà nạn nhân viết: "Chúng mày ít ra có thể xin lỗi vì làm phiền người khác" rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Phát hiện vụ việc, người bố liền báo cảnh sát và gã hàng xóm bị bắt không lâu sau đó.



Dù bị bắt giữ nhưng Ohama không hề hối hận về hành vi của mình. Hắn thoải mái mô tả lại tội ác và còn viết ra một loạt lý do để hợp lý hóa hành vi giết người. Qua kiểm tra, bác sĩ tâm lý cũng xác nhận Ohama có nhiều vấn đề bất ổn về thần kinh. Tuy nhiên sau tất cả, gã sát nhân máu lạnh vẫn bị Tòa án quận Yokohama kết án tử hình.



Tuy nhiên sau bản án, bất ngờ là đã có rất nhiều người kiến nghị xin giảm án cho Ohama. Họ cho rằng, thời điểm đó có quá nhiều người sở hữu cây đàn piano trong nhà, gây ra hàng loạt tiếng ồn khiến người xung quanh phiền toái. Điều này khiến họ đồng cảm và xin giảm án cho Ohama.



Thế nhưng thay vì đệ đơn kháng cáo, Ohama lại xin thi hành án càng sớm càng tốt vì không thể chịu nổi tiếng ồn từ các phòng giam kế bên. Đáng tiếc, đến nay đã hơn 40 năm nhưng Ohama vẫn ở trong tù, tiếp tục 'lắng nghe' tiếng ồn ở độ tuổi 92. Thậm chí, Ohama còn là một trong những tử tù cao tuổi và sống thọ nhất ở Nhật Bản.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ