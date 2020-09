Chân dung kẻ đâm chết bạn trong tiệc sinh nhật, tuyên bố không hợp tác với gia đình, cảnh sát

Cụ thể, khoảng 4h ngày 28/9, Công an huyện Hàm Thuận Nam ( Bình Thuận ) đã bắt giữ được đối tượng Quách Văn Sang (17 tuổi) ở Đồng Nai. Ngay sau đó, Công an áp giải đối tượng Sang và Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra. Sang chính là kẻ đâm chết bạn trong tiệc sinh nhật.





Theo thông tin ban đầu, lúc 22h10 ngày 27/9, Quách Văn Sang cùng Lê Trung Nguyên (18 tuổi) đều ngụ tại thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam) và một nhóm khoảng 6 người khác tổ chức sinh nhật cho một nữ sinh lớp 9 tại quán karaoke HH (thị trấn Thuận Nam).





Trong lúc hát hò, giữa Sang và Nguyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sang lập tức rời khỏi quán karaoke về nhà ở cạnh đó lấy một con dao Thái Lan sang "nói chuyện".





Tại đây, Sang tiếp tục gây gổ rồi rút dao chém loạn xạ. Trong đó có một nhát đâm vào ngực trái của Nguyên khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do sốc mất máu nên đã tử vong.





Về phần Sang, gây án xong đã chạy ra quốc lộc 1 đón xe khách chạy theo hướng TP Hồ Chí Minh để bỏ trốn.

Đối tượng Sang tại cơ quan điều tra





Nhận được tin báo về vụ án mạng, Công an thị trấn Thuận Nam nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Nam tổ chức truy bắt đối tượng Sang.





Lấy được số điện thoại của sang từ nhóm bạn, Công an Hàm Thuận Nam gọi vào máy điện thoại di động thấy có chuông đổ nhưng không ai nghe máy. Công an đề nghị gia đình , người thân gọi điện thì Sang bắt máy nhưng liên tục chửi rủa.





Lực lượng chức năng cố gắng liên lạc với Sang để định vị. Song chỉ một lần bắt máy và Sang tuyên bố đã đi rất xa. Kể từ đó, đối tượng này tắt máy hoàn toàn.





Sau nhiều giờ truy đuổi, đến 4h ngày 28/9, Công an đã bắt giữ được Sang khi đang lẩn trốn ở khu vực xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Đến 6h cùng ngày, Công an áp giải Sang về Công an thị trấn Thuận Nam để tiếp tục điều tra.





Nói về nhân thân đối tượng này, Trưởng Công an thị trấn Thuận Nam cho biết: Dù mới 17 tuổi nhưng Sang đã sống như vợ chồng với một cô gái bằng tuổi. Hiện hai người này chưa đăng ký kết hôn.





Về vụ án, Trưởng Công an thị trấn Thuận Nam cho hay, Sang và nạn nhân là bạn rất thân. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân chính dẫn đến vụ án mạng này.





Sáng nay, Công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Theo Thanh Mai/SKCĐ