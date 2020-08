Bị nữ đồng nghiệp đáng tuổi mẹ từ chối tình cảm, gã trai lên kế hoạch giết người điên cuồng

Tình yêu vốn không có ranh giới về giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội ... Nó sẽ là mối tình đẹp khi không có toan tính tội ác. Thế nhưng với sự ích kỷ của bản thân, gã trai 25 tuổi đã gây ra tội ác không thể dung thứ với người hắn yêu say đắm.

Theo hồ sơ vụ án, tối 30/4/1996, Doug Isleib đang ở trong nhà tại thị trấn Manchester, bang Connecticut thì nghe thấy tiếng xe của vợ đậu ở trước cửa, tiếp đến là tiếng còi, la hét rồi những tiếng súng rợn tóc gáy. Doug lập tức chạy ra ngoài kiểm tra thì thấy một kẻ cầm súng đứng cạnh xe vợ là bà Gayle Isleib, 54 tuổi. Sau đó Doug nhìn thấy vợ ngồi gục trên vô lăng.

Bà Gayle bị sát hại dã man vì từ chối tình cảm của gã trai trẻ

Trong khi đó khi gọi điện báo cảnh sát, ông nói rằng có một vụ cướp tài sản nhưng cảnh sát kiểm tra thì túi xách, đồ trang sức của nạn nhân còn nguyên trên xe. Cảnh sát sau đó phải mang cả khẩu súng của Doug về kiểm tra và phát hiện, đạn vẫn đầy ổ súng, mẫu súng này không hợp với những vỏ đạn có ở hiện trường, nghi ngờ dành cho Doug được giải tỏa.

Một số nhân chứng sống gần đó cho biết, đã nghe thấy tiếng súng. Khi nhìn ra ngoài qua cửa sổ đã thấy một người nào đã rời khỏi hiện trường, khớp với lời khai của Doug. Một trong số đó còn thấy chiếc ô tô màu trắng rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát tiến hành điều tra về công việc và các mối quan hệ của nạn nhân thì phát hiện bà là nhân viên bán hàng trong siêu thị. Một nhân viên tại cửa hàng Gayle làm việc tiết lộ bất ngờ, đó là một đồng nghiệp trong siêu thị tên là Tyrone Montgomery (25 tuổi) yêu say đắm và theo đuổi trong một thời gian dài nhưng không được đáp lại. Vào những ngày không đi làm nhưng Tyrone vẫn tới để gặp Gayle. Tyrone từng nhiều lần hẹn gặp Gayle đi chơi nhưng bị từ chối.

Tyrone đã lên kế hoạch chi tiết để sát hại vợ chồng người mình yêu sau khi bị từ chối tình cảm

Sau khi có đầy đủ bằng chứng, cảnh sát địa phương trình lên Viện kiểm sát xin lệnh khám nhà Tyrone để tìm khẩu súng gây án nhưng không thấy. Khi xuống dưới tầng hầm thì thấy một trường bắn tự chế, trên tường có còn găm vài viên đạn cỡ 22 và vỏ đạn rơi dưới sàn. Sau khi đưa đi giám định thì xác định đây là viên đạn cùng loại với đạn găm trên thi thể nạn nhân.

Tối hôm đó, Tyrone đã ngụy trang khuôn mặt rồi phục kích trước nhà bà Gayle để gây án. Khi xe của người phụ nữ này đi đến, Tyrone lại gần định khống chế nhưng bị Gayle bóp còi và la hét nên nổ súng trong cơn hoảng loạn. Trong lúc bỏ trốn, Gayle giẫm lên mảnh kính vỡ.

Tháng 10/1997, Tyrone Montgomery được đưa ra xét xử, bị kết án 65 năm tù.

