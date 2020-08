Đâm thấu ngực hàng xóm vì hát karaoke to, nhắc nhở không được

Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tài (SN 1982, ngụ tại ấp 4A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Thành Nguyên (SN 1990, ngụ cùng địa chỉ) về hành vi Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 25/7/2020, sau khi nhậu xong ở nhà Nguyên, Tài về nhà và thấy ông C.V.L. (37 tuổi, hàng xóm) tổ chức nhậu và hát karaoke. Thấy ông L. bật âm thanh lớn nên Tài có sang nhắc nhở, đề nghị ông L. mở nhạc nhỏ lại. Nghe thấy Tài nhắc, mọi người hát karaoke đã vặn nhỏ âm lượng nhưng sau đó lại tiếp tục mở to.

Quá bực tức, Tài chạy về nhà lấy một con dao sang đâm liên tiếp trúng 3 người bạn nhậu của ông L.. Chưa dừng lại, Tài còn gọi thêm cả đối tượng Nguyên sang hỗ trợ.

Chân dung đối tượng Nguyên

Phát hiện sự việc, một số người hàng xóm sống gần đó đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên A. đã tử vong. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Cơ quan chức năng đã bắt giữ các đối tượng về trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu, hai đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra vẫn đang bóc tách vai trò của từng đối tượng trong vụ án này.