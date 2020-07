Kinh hoàng nhát dao nhanh như cắt đâm thấu ngực người đàn ông ở quán cà phê ở Chương Mỹ, Hà Nội

Theo nguồn tin tức fanpage BEAT Chương Mỹ, vụ án mạng kinh hoàng này xảy ra vào khoảng 14h ngày 2/7 tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hình ảnh vụ án mạng được camera an ninh ghi lại

Theo nội dung đoạn clip, một nhóm khoảng 6 – 7 người đang ngồi nói chuyện trong quán cà phê (bao gồm cả nạn nhân mặc áo nâu – trắng ở góc trong cùng bên trái) thì một người đàn ông mặc sơ mi trắng đi từ ngoài cửa vào.

Người này tiến lại ngồi ngay cạnh nạn nhân. Khi mọi người đang rôm rả trò chuyện thì người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng dậy, rút con dao thủ sẵn trong người và nhanh như cắt đâm thẳng vào ngực trái nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng này, sáng 3/7, chỉ huy Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong ở thôn Yên Kiện, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ.

Vị trí xảy ra án mạng

Trả lời Zing , lãnh đạo UBND xã Đông Sơn cho biết, sau khi đâm nạn nhân tử vong, ông Bình đã đến Công an xã Đông Sơn đầu thú. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó. Sự việc xảy ra khi nghi phạm đang say rượu.