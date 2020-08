Chân dung kẻ sát hại người phụ nữ bị liệt, cướp 2 nhẫn vàng sau 3 giờ gây án ở Lâm Đồng

Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng ) cho biết, đơn vị đã bắt được Nguyễn Quang Thoại (ngụ tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) để điều tra về hành vi giết người liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào địa phương lúc rạng sáng ngày 23/8.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, Công an xã Gia Hiệp nhận được tin báo bà Nguyễn Thị Kim Thoa (58 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Gia Hiệp) tử vong với nhiều vết đâm.

Theo nhân chứng kể lại, thời điểm đó, người dân phát hiện ra đối tượng Thoại chạy từ nhà nạn nhân ra ngoài rồi lẩn trốn vào vườn cà phê. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên hàng xóm đã chạy sang xem thì phát hiện và Thoa đã tử vong trên vũng máu với nhiều vết đâm.

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an huyện Di Linh. Đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định đây là vụ giết người cướp tài sản.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, tủ gỗ ở nhà bà Thoại bị phá, 2 nhẫn vàng đặt ở bên trong đã bị mất. Bà Thoại tử vong do vết thương nặng, sốc mất máu.

Thoại bị bắt sau 3 giờ gây án

Từ lời khai của nhân chứng, Công an huyện Di Linh tổ chức lực lượng truy bắt Thoại ở khu vực vườn cà phê của một hộ dân ở thôn 1, xã Gia Hiệp. Sau 3 giờ truy tìm, Công an đã bắt giữ được Thoại đưa về trụ sở lấy lời khai.

Cơ quan chức năng xác định, bà Thoại bị liệt nửa người, sống cùng chồng tại căn nhà xảy ra án mạng. Sáng cùng ngày, chồng bà Thoại đi lễ nên nạn nhân ở nhà một mình. Biết được điều này, Thoại đã lẻn vào nhà gây án và cướp tài sản.

Cũng theo Công an huyện Di Linh, cuối năm 2019, Thoại từng đột nhập vào nhà dân trên địa bàn xã Gia Hiệp trộm vịt. Trong lúc Công an xã Gia Hiệp truy bắt, Thoại đã dùng dao đâm 1 công an bị thương rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Công an huyện Di Linh đang lấy lời khai đối tượng Thoại. Thi thể của bà Thoa được bàn giao lại cho gia đình sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi xong.

Theo Thanh Mai/SKCĐ