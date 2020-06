Lá thư tuyệt mệnh hé lộ kế hành vi giết vợ rồi đáp máy bay đi sát hại mẹ vợ của kế toán 42 tuổi

Theo NDTV, một người đàn ông 42 tuổi làm nghề kế toán tên là Amit Agarwal sống tại TP Bengaluru, bang Karnataka (Ấn Độ) chính là hung thủ giết chết vợ, mẹ vợ và sau đó tự sát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 22/6 (theo giờ địa phương) thảm kịch xảy ra. Sựu việc khiến người dân địa phương vô cùng sốc. Sau đó ít phút cảnh sát có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi.

Qua điều tra phát hiện, khoảng 10 năm trước, Amit Agarwal kết hôn với bà Shilpi Dhandhania. Họ có với nhau một đưa con trai 10 tuổi. Nhưng do cuộc sống hôn nhân có nhiều bất đồng nên thời gian gần đây họ quyết định làm đơn ly hôn

Theo cảnh sát địa phương, cặp vợ chồng này thường xảy ra mâu thuẫn. Cả hai tỏ ra vô cùng tức giận khi chia sẻ về đối phương với những người thân thích. Hôm 22/6, ông Amit Agarwal đã đáp máy bay sang nhà vợ ở Phoolbagan, TP Kolkata.

Đài địa phương đưa tin về vụ việc

Khi đến nhà bố mẹ vợ, ông Amit Agarwal đã xảy ra mâu thuẫn với họ. Hàng xóm đã nghe thấy tiếng cãi vã nảy lửa phát ra từ nhà bố mẹ vợ ông Amit Agarwal.

Theo một nhân chứng kể lại, ông Amit Agarwal lúc đó vô cùng kích động và đã rút súng bắn mẹ vợ là bà Lalita Dhandania. Ngay lúc đó, ông Subhash Dhandania (70 tuổi, bố vợ Agarwal) đã vội vã bỏ chạy khỏi căn hộ và khóa trái cửa. Ông chạy đến nhà hàng xóm cầu cứu sự giúp đỡ.

Ngay sau đó, người hàng xóm này đã trình báo sự việc lên cảnh sát địa phương. Khi cảnh sát có mặt thì họ thấy bà Dhandania đã chết và ông Agarwal nằm trong vũng máu trên giường. Khẩu súng được cho là hung khí gây án đang nằm dưới sàn.

Tại hiện trường, cảnh sát địa phương còn phát hiện một lá thư tuyệt mệnh được cho là của Agarwal. Agarwal viết rằng, chính ông ta đã giết chết vợ ở TP Bengaluru. Tiếp đó, ông ta bắt máy bay sang thành phố khác đến nhà bố mẹ vợ.

Hiện thi thể của các nạn nhân đã được an táng theo phong tục ở Ấn Độ. Tuy nhiên cho đến hôm nay, cảnh sát vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân cụ thể dẫn đến thảm kịch này.

Cảnh sát địa phương hé lộ, bố vợ của Agarwal không có thương tích nào. Còn cậu con trai của hắn vẫn an toàn tại nhà. Hiện cậu bé được đưa cho người thân chăm sóc.

Your browser does not support HTML5 video.

Xác định danh tính người chồng chém vợ trọng thương giữa phố

Xem thêm: Công an hé lộ việc tìm thấy 2 lá thư tuyệt mệnh cạnh thi thể người đàn ông trong căn nhà 3 tầng

Theo Nga Đỗ/SKCĐ