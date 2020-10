Xót xa hai cháu nhỏ đuối nước thương tâm khi theo bà và mẹ đi gặt lúa

Sáng 4/10, ông Lô Anh Hồng, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào chiều 3/10, em Lô Gia K. (6 tuổi) và Trần Phi L.(8 tuổi) theo bà và mẹ vào ruộng ở bản Vĩnh Thành, xã Thành Sơn để gặt lúa. Khi bà và mẹ đang bận gặt lúa thì hai cháu tới khu vực gần một ao nước sâu không may ngã xuống nước tử vong.



Một lúc sau, không thấy cháu, con ở đâu bà và mẹ vội đi tìm thì phát hiện 2 em đã tử vong. Được biết hai cháu nhỏ là một nam và một nữ, có quan hệ anh em, 1 cháu con anh trai, 1 cháu con em gái.



Được biết, sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền xã Thanh Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và ủng hộ Được biết, sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền xã Thanh Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và ủng hộ gia đình mỗi cháu 2 triệu đồng.



Trước đó, 6 em nhỏ gồm: Nèang Sóc Na (10 tuổi), Nèang Chanh Tha (9 tuổi); Nèang Na Ry (13 tuổi), Nèang Nét (12 tuổi), Chau Chanh Đết (2 tuổi) và Nèang Mây (3 tuổi, cùng ngụ tổ 4, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo) rủ nhau ra hồ nước ở tổ 4, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên tắm.

Đến khoảng 14h, người dân phát hiện 5 em Na, Tha, Ry, Nét và Đết bị đuối nước trong hồ nên đưa đi cấp cứu ở trạm y tế xã Văn Giáo. Đáng tiếc cả 5 em đã tử vong.



Được biết hồ nước này có độ sâu hơn 2 mét, chỗ nông nhất cũng đến đầu gối nằm ở phía sau một vườn dưa lưới. Qua xác minh, hồ nước nói trên là của gia đình anh Tăn Tuấn Vũ (38 tuổi). Hồ nước hình thành do gia đình lấy đất làm công trình để lại mà thành.

Theo Hà Ly/SKCĐ