Khởi tố và tạm giữ hình sự một nghi can để điều tra vụ 2 công nhân bị đá đè tử vong ở Quảng Ninh

Ngày 9/11, Công an thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động xảy ra tại mỏ đá ở phường Quang Hanh khiến cho hai công nhân bị tử vong. Hiện công an cũng tạm giữ hình sự một nghi can để điều tra về vụ việc này.