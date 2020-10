Hai mẹ con sản phụ tử vong sau 6 tiếng chờ sinh tại bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ

VTV đưa tin, rạng sáng 1/10 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ , Hà Nội xảy ra một vụ tai biến sản khoa nghiêm trọng khiến hai mẹ con sản phụ tử vong . Sản phụ là chị Tạ Thị Vân, sinh năm 1984, ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hiện đang là giáo viên trường mầm non xã Quảng Bị.

Sức khỏe thai phụ tiếp tục diễn biến xấu đến khoảng 4h ngày 1/10, chị Vân yếu quá nên đã lịm đi. Lúc này bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật mổ đẻ nhưng cả mẹ và con đều đã tử vong.



Hiện tại, thi thể cả thai phụ và cháu bé đang được đưa về nhà xác bệnh viện. Cơ quan công an huyện Chương Mỹ đang làm thủ tục với gia đình và bệnh viện để thực hiện khám nghiệm tử thi.



Theo người nhà, hiện tại phía bệnh viện chưa có bất cứ thông tin gì về sự việc. Hiện bệnh viện mới nhận lỗi và chia buồn với gia đình, đồng thời hứa sẽ chịu trách nhiệm với gia đình", một người nhà thai phụ cho biết.



Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã nhận được thông tin về vụ tai biến sản khoa kể trên. Hiện phía Sở đang xác minh và kiểm tra thông tin.



Trước đó, tháng 6/2016, cũng tại bệnh viện này xảy ra vụ tai biến sản khoa khiến 1 sản phụ tử vong sau khi sinh con. Nguyên nhân được kết luận là sản phụ tử vong do băng huyết và không được cấp cứu kịp thời.

