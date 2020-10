Vụ hai ô tô chèn nhau trên đường Trần Duy Hưng đã rõ danh tính tài xế

Đáng lên án hơn, lúc đó mật độ người trên đường rất đông đúc. Rất may là không có ai bị liên lụy khi tài xế của hai chiếc xe Lexus 350 và Vinfast không còn lý trí.

Đến hôm nay 20/10, theo PV báo Giao thông, công an đã xác định được danh tính và địa chỉ cư trú của “hai tay đua”. Người lái xe Lexus 350 là P.V.T , sinh năm 1985, trú tại FLC Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Còn tài xế xe Vinfast là Đ.T.Đ, sinh năm 1982, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước đó, như nội dung clip được chia sẻ trên mạng xã hội, hai chiếc xe bắt đầu va chạm tại khu vực Hà Đông. Tuy nhiên, tài xế xe Lexus 350 mang biển số 30E-714x đã không dừng lại để giải quyết vấn đề mà bỏ chạy về phía quận Cầu Giấy.

Tài xế Vinfast mang biển kiểm soát 30F-911x lập tức tăng ga đuổi theo.

Đến ngã tư đèn giao thông đoạn Big C đường Trần Duy Hưng, xe Vinfast đuổi kịp và vượt lên chèn xe Lexus. Tài xế Lexus húc lại xe Vinfast rồi vọt lên.

Kịch tính chưa dừng lại khi xe Vinfast tiếp tục truy đuổi và ép xe Lexus vào dải phân cách. Tài xế xe Lexus trả đũa bằng cách liên tục đánh lái sang ngang, hất xe Vinfast văng ra và bung cả một mảng nhựa lớn ở đầu xe.

Thoát được xe Vinfast, xe Lexus 350 chạy thẳng về hầm B4 chung cư CT4 Mỹ Đình. Tài xế rời xe và đi lên nhà. Tài xế xe Vinfast chạy theo xe Lexus đến hầm nhà rồi đi trình báo công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy.

Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, cho biết đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho cơ quan Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội để tiến hành xử lý.

Xem hai xe ô tô chèn nhau như phim hành động:

