Kinh hoàng phát hiện hai thi thể nam giới 'vô danh' nằm úp mặt dưới gầm cầu ở Bình Dương

Tin tức mới nhất ngày 20/10, theo thông tin từ Tiền Phong, đến tận 22h tối hôm qua (19/10), lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương ) vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hai thi thể nam giới dưới gầm gầu.

Thi thể được phát hiện



Được biết, vụ việc xảy ra tại gầm cầu Tân Hội (phường Tân Vĩnh Hiệp). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h tối cùng ngày, khi người dân đi ngang qua ống nước dưới chân cầu Tân Hội liền kinh hãi phát hiện 2 thi thể nam thanh niên nằm cạnh nhau nên vội vàng trình báo lên cơ quan chức năng.



Theo thông tin từ Theo thông tin từ VTC News, ngay khi nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành phong tỏa và khám nghiệm tử thi. Qua kiểm tra, trên người cả 2 nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Tại hiện trường cho thấy, 2 thi thể nằm cạnh nhau, đều trong tư thế úp. Trên đầu 2 người đội mũ bảo hiểm, một thi thể mặc quần ngắn, người còn lại mặc quần dài.



Cơ quan chức năng cho biết, đến 22h tối, hiện trường vụ việc vẫn đang được phong tỏa, thu hút nhiều người dân xung quanh hiếu kỳ đến xem. Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thi thể hai nạn nhân sẽ được đưa về nhà xác để tìm thân nhân và tiếp tục điều tra.

Khu vực gầm cầu nơi phát hiện thi thể



Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ