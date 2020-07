Không được bay vì làm thủ tục muộn, nam hành khách chửi bới và nhổ bọt thẳng mặt nhân viên Vietjet

Theo nguồn tin của Người lao động, Lãnh đạo Cảng hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt một hành khách vì hành vi lăng mạ nhân viên hàng không. Người này có hành vi chửi bới, nhỏ nước bọt vào mặt nhân viên hàng không

Theo thông tin có được, khoảng 10h50 ngày 30/7, hành khách H.V.T. (SN 1982, thường trú tại Mỹ Tranh, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đến làm thủ tục lên chuyến bay VJ401 từ Hà Nội đi Đà Lạt, cất cánh lúc 10h40 cùng ngày tại cửa ra máy bay số 13, tầng 2, nhà ga hành khách T1.

Theo phía nhà bay, do hành khách đến làm thủ tục muộn nên hãng hàng không Vietjet đã cắt khách. Hành khách này tức giận yêu cầu đại diện hãng đến giải quyết. Trong quá trình làm việc, hành khách T. đã to tiếng, chửi bới và phun nước bọt vào nhân viên N.M.P. của hãng hàng không Vietjet.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, Trung tâm An ninh hàng không sân bay Nội Bài đã đến giải quyết vụ việc, lập biên bản và bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Bắc xử lý theo quy định.

Khu vực cửa ra máy bay thường đóng trước khi khởi hành 15 phút

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã quyết định xử phạt hành khách T. 2 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3, Điều 26, Mục 7 Nghị định 162/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng do lỗi thực hiện hành vi lăng mạ nhân viên cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình , trang thiết bị hàng không dân dụng.

Trước đó vào tháng 6/2019, Công an đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ hành khách đánh chảy máu đầu nhân viên an ninh hàng không. Cụ thể, khoảng 20h25 ngày 1/6/2019, tại khu vực kiểm tra soi chiếu hành khách, hành lý xách tay, hành khách Lê Văn Hùng (SN 1981, thường trú tại xã Xuân Quang, Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã không tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, chửi bới, thách thức, ôm vào cổ rồi vật nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Chu Đình Tâm khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Khi kiểm sát viên đưa vào phòng xử lý thì hành khác Hùng có hành vi chống đối, dùng tay bị còng đập vào đầu nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Cao Đức Sơn gây chảy máu.

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã phối hợp đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại sân bay Thọ Xuân lập biên bản vi phạm, bàn giao Lê Văn Hùng cho Đồn Công an Mục Sơn và Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xử lý theo quy định.

Theo Thanh Mai/SKCĐ