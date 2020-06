Nhân viên khách sạn 4 sao tá hỏa phát hiện động nghiệp nhảy từ tầng 9 xuống tử vong

Sáng 3/6, Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình ) cho biết, hiện cơ quan vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên nhảy từ tầng 9 của khách sạn 4 sao xuống dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 2/6, Công an TP Ninh Bình nhận được tin báo, tại khách sạn 4 sao The Reed (đường Đinh Điền, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) có nam thanh niên nhảy lầu tử vong.

Nhận được tin báo, Công an TP Ninh Bình tổ chức lực lượng xuống phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, nạn nhân là anh N.Q.H. (SN 1998; ngụ một xã ở huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Khách sạn 4 sao nơi xảy ra vụ việc

Anh H. nhảy từ tầng 9 của khách sạn xuống lan can tầng 3 thì bị mắc lại tại đây. Do bị va đập mạnh nên nạn nhân bị thương rất nặng.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường đã cùng các bác sĩ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Song do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Theo những người làm trong khách sạn, anh H. là nhân viên khách sạn. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần trước khi sự việc xảy ra, anh H. đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Công an TP Ninh Bình đã liên lạc được với gia đình nạn nhân và đang đợi báo cáo pháp y. Sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi xong sẽ bàn giao thi thể về cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Công an TP Ninh Bình cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ những uẩn khúc xung quanh cái chết của anh H..

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể nữ công nhân nghi bị sát hại trong phòng trọ