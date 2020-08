Thông tin mới nhất vụ Hồ Như Ý bị 3 người tra tấn đến mức sảy thai ở TP Hồ Chí Minh

Trước đó vào cuối tháng 12/2019, VKSND huyện Bình Chánh đã trả hồ sơ vụ án yêu cầu cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh làm rõ trọng lượng pháo thu giữ trong vụ án. Đồng thời thu thập kết luận giám định nguyên nhân chết của trẻ sơ sinh - con chị Hồ Như Ý.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 19/3/2019, chị Ý đến nhà anh Dũng và Huyền ở xã Vĩnh lộc B (huyện Bình Chánh) chơi. Đến 18h cùng ngày, chị Ý đi về thì Dũng nói với Huyền và Khang giữ lại không cho về. Mục đích bắt giữ chị Ý là để yêu cầu anh L. (anh ruột nạn nhân) đến nói chuyện về vụ nợ nần.

Tiếp đó, Huyền nhiều lần nhắn tin yêu cầu anh L. đến nhưng anh này không đến. Đối tượng Khang liền dùng dây trói chị Ý lại rồi cả ba lao vào tấn công chị Ý.

Đến nay chị Ý rùng mình khiếp sợ mỗi khi nhớ lại vụ tra tấn đó

Đối tượng Khang dùng cây gỗ đánh, dùng đá vào bụng, dùng bình ga mini khò lửa, dùng nước và đốt nổ rồi ném vào người chị Ý. Liền sau đó, đối tượng Dũng dùng tay đánh vào mặt, dùng cây gỗ đánh vào tay, chân rồi dùng nước xịt vào người chị Ý.

Mặc dù bị tra tấn dã man như thời trung cổ nhưng chị Ý vẫn cố gắng tìm cách trốn ra ngoài để cầu cứu. Sự việc bị Dũng và Huyền phát hiện, hai kẻ này lôi Ý vào nhà tiếp tục dùng cây gỗ và tuýp sắt đánh đập.

Chị Ý bị đánh đau đớn nhưng cố bò vào trong nhà vệ sinh và sinh con tại đây. Thấy chị Ý sinh, Dũng và Huyền liền một phòng khám đa khoa ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) thuê 2 nữ hộ sinh về sơ cứu cho Ý.

Sau đó, 2 nữ hộ sinh cắt dây rốn rồi báo cho chị Ý cùng nhóm của Huyền biết để đưa đi cấp cứu. Dũng và Huyền thấy chị Ý ra nhiều máu nên đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi bỏ trốn. Đến ngày 11/4/2019, bệnh viện báo tin cho gia đình chị Ý biết để đến chăm sóc. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an.

Cơ quan điều tra triệu tập Khang đến làm việc và từ lời khai này thì bắt giữ khẩn cấp Huyền và Dũng. Khám xét nơi ở của Dũng và Huyền ở xã Vĩnh Lộc B thì phát hiện khối lượng ma túy là 52,8 gam loại Methamphetamine và 0,8 gam loại Kentaminenhiều, bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, dao tự chế, súng tự chế, dây xích sắt, còng số tám. Ngoài ra, Công an còn thu giữ thêm 45 viên pháo hình cầu, 2 khẩu súng tự chế và 49 viên đạn.

Phía cơ quan pháp y thuộc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh sau đó có báo cáo giám định thương tích của chị Ý: Nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu mặt, lưng, tứ chi, tỷ lệ thương tật là 69%.

Vụ nữ tiếp viên quán cà phê bị tra tấn dã man