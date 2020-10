Hỏa hoạn thiêu rụi nhà sàn trong đêm khiến cụ bà 81 tuổi tử vong, 3 cháu nhỏ may mắn thoát chết

Tin tức mới nhất ngày 23/10, VTV dẫn lại thông tin từ chính quyền địa phương xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn ( Lào Cai ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng giữa đêm khiến 1 người tử vong tại chỗ.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng 23/10. Vào thởi điểm trên, tại ngôi nhà của ông Hoàng Văn Thắng (thôn Ỏ, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn) bỗng nhiên bùng phát lửa dữ dội. Khi đó trong nhà có một cụ bà và 3 cháu nhỏ đang ngủ say.

Hiện trường vụ hỏa hoạn



Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, một người họ hàng cách nhà ông Thắng khoảng 50m đã vội chạy vào đánh thức 3 cháu nhỏ và đưa ra ngoài. Riêng cụ bà Hoàng Thị Thòn (81 tuổi) do bị liệt nên đã tử vong vì không kịp di chuyển.



Theo thông tin từ TTXVN, thời điểm xảy ra vụ cháy vợ chồng anh Hoàng Văn Thắng không ngủ tại nhà mà chỉ có 4 bà cháu mà thôi. Do đó, ngọn lửa không được dập kịp thời đã lan nhanh dữ dội, khiến toàn bộ căn nhà sàn bị thiêu rụi.



Sau khi đám cháy được dập tắt, chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Sau khi đám cháy được dập tắt, chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và tiến hành khám nghiệm hiện trường. gia đình người bị nạn cũng đã được hỗ trợ để khắc phục hậu quả.



Hiện, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.



Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Chân dung gã chồng chém vợ cũ rồi uống thuốc chuột tự tử vì không đòi được tiền cưới cho con



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ