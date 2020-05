Vụ học sinh đứng ngoài cổng vì đi học sớm: Mẹ cháu bé bất ngờ thừa nhận đưa con ra cổng chụp ảnh

Ngày 24/5, bà M.M, phụ huynh học sinh lớp 1A1 Trường tiểu học Quang Trung (P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) có động thái mới trên trang Facebook cá nhân. Bà M. bất ngờ thừa nhận đưa con ra cổng trường rồi chụp ảnh.

“Ngày 20/5, tôi có chở con vào đến sân trường. Cháu nói, mẹ ơi không được đứng đây đâu. Con có nói mẹ cho con ra ngoài đứng chờ nên tôi cho cháu ra cổng trường đứng để chờ giờ vào lớp. Tôi vẫn hay có thói quen chụp ảnh cháu mỗi khi đi học. Khi cháu đứng vào đó đợi, trong lòng tôi bức xúc và thấy ngày nào con cũng đứng đây để chờ giờ vào lớp sẽ không ổn nên tôi đã cho cháu về nhờ người để chở cháu đi đúng quy định của nhà trường", bà M.M viết trên trang cá nhân.

Bà M.M phụ huynh học sinh đứng ngoài cổng vì đi học sớm (áo tím)



Cũng theo người mẹ này, nhà trường không hề biết sự việc con bà đứng ngoài cổng trường và cô giáo chủ nhiệm không đuổi con ra cổng như những lời mọi người đã bình luận. "Cô chỉ nghiêm cấm không được vào lớp trước 1 giờ 30 mà thôi…”, bà M. viết.



Sau những lời trần tình trên, cuối cùng vị phụ huynh “cúi xin cộng đồng mạng dừng chia sẻ việc này và xin chấm dứt ở đây để mẹ con cháu bình yên sống qua ngày”.



Như đã đưa tin trước đó, tối 20/5, bà M.M, phụ huynh học sinh lớp 1A1 Trường tiểu học Quang Trung đã đăng tải trên trang facebook cá nhân thông tin phản ánh việc con gái phải ra cổng trường đứng giữa trời nắng vì đi học sớm 15 phút.





Theo đó, nhà trường quy định học sinh không ăn bán trú thì đúng 13h30 phút mới được có mặt tại trường. Nhưng vì bận việc riêng nên người mẹ đưa con đến trường lúc 13h15.



Theo phản ánh, con gái bà M. bị cấm không được lên lớp vì sợ làm ồn cho các bạn nghỉ trưa đồng thời sao đỏ không cho ngồi dưới gốc cây trong sân trường.

Hình ảnh cô con gái lớp 1 đứng ngoài trời nắng 40 độ C khiến dư luận phẫn nộ



Sau sự việc, cô giáo chủ nhiệm lớp 1A1 đã gọi nhiều học sinh đi học sớm lên bục giảng để phê bình trước lớp đồng thời chụp ảnh, đưa lên nhóm Zalo của lớp nhắc nhở các phụ huynh. Sau đó dù bà M. đã chủ động xóa bài đăng nhưng thông tin vẫn kịp thời lan truyền khiến dư luận hết sức phẫn nộ.



Sau khi nhận được thông tin phản ánh, chiều 21/5, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã trực tiếp xuống Trường tiểu học Quang Trung để nghe và xử lý vụ việc.



Tại cuộc họp, cô giáo chủ nhiệm lớp 1A1 Lê Thị Kim Lan cho biết, từ ngày 18/5, Trường tiểu học Quang Trung tổ chức lại lớp ăn bán trú. Trong số 41 học sinh của lớp chỉ có 28 học sinh đăng ký bán trú. Số còn lại được đón về nhà ăn nghỉ, chiều lại được đưa đến trường.

Trường tiểu học Quang Trung



“Vào ngày 19/5, có 7 học sinh đến sớm nô đùa, làm ồn, ảnh hưởng các học sinh bán trú nghỉ trưa nên tôi có chụp ảnh các con và đưa lên nhóm Zalo để phê bình", cô Lan nói đồng thời thừa nhận hành vi của mình là nóng vội, chưa báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường.



Về việc học sinh là con gái của bà M. M. đứng ngoài cổng trường vì đi học sớm, cô Lan nói mình không biết chuyện này. "Cháu đến sớm nhưng do sợ cô phê bình giống hôm trước nên đã tự ra cổng trường đứng. Tôi không đuổi cháu ra ngoài, cũng không bắt cháu phải đứng dưới nắng. Đội Cờ đỏ bảo cháu đi vào nhưng cháu lại đi ra", cô giáo Lê Thị Kim Lan khẳng định.

Bà Đào Thị Cẩm Ly, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung cho biết, cô Lan đã xin lỗi phụ huynh học sinh kể trên.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, cho hay đã yêu cầu UBND Q.Ngô Quyền rà soát, xem xét trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm, của hiệu trưởng nhà trường theo quy định, đề xuất hình thức xử lý.



Ngay tối 21/5 Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng đã ra kết luận của Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng. Kết luận có ghi cháu M.T.T.T đứng ở ngoài cổng trường vào lúc 13 giờ 15 ngày 20/5 không phải do yêu cầu của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Sau khi được phụ huynh đưa vào trong trường, đã được sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng học sinh đã đi ra ngoài cổng trường đứng.



Kết luận của UBND thành phố Hải Phòng vẫn khiến dư luận bất bình cho rằng nhà trường và giáo viên không chịu thừa nhận trách nhiệm trong khi không nói rõ nguyên nhân vì sao cháu M.T.T.T đi ra cổng trường đứng. Dư luận hoài nghi việc không có đứa trẻ học lớp 1 nào không cảm nhận được sức nóng ngoài trời 40 độ C mà tự nguyện ra cổng trường đứng.

Hà Ly (t/h)