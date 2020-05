Học sinh lớp 4 tử vong trong tư thế treo cổ sau khi tâm sự với gia đình chuyện "sẽ nghỉ học"

Ông Đỗ Văn Thơm – Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng ) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ việc đau lòng, một học sinh tiểu học được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chính quyền xã Mỹ Đức đã phối hợp với thôn Yên Hòa, dân quân xã, Công an xã xuống hiện trường. Đồng thời Công an xã đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, địa phương đã ứng trước 5 triệu đồng từ ngân sách hỗ trợ gia đình em học sinh này để lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đang phối hợp với gia đình để tổ chức tang lễ cho cháu.

Công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường

Về vụ việc trên, theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 26/5, hàng xóm và người nhà phát hiện em Lê Đăng B. (9 tuổi, học sinh lớp 4) tử vong trong tư thế treo cổ trên một cây chôm chôm sau vườn. Hàng xóm và gia đình nhanh chóng cắt dây thừng, đưa cháu B. đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo một nguồn tin khác, trước đó vài ngày, em B. có nói chuyện với gia đình về việc sẽ nghỉ học. Tuy nhiên, gia đình cho rằng, đây là câu nói của trẻ con nên cũng không quá bận tâm.

Được biết, em B. là học sinh lớp 4B trường tiêu học Trần Quốc Toản (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh). "Em B. có học lực trung bình khá, hạnh kiểm tốt. Trước khi xảy ra vụ việc em B. vẫn đến lớp học bình thường không có biểu hiện gì bất thường. Chúng tôi rất bất ngờ trước hung tin xảy ra đối với em. Hiện nhà trường đã tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình vượt qua nỗi đau này", đại diện trường Tiểu học Trần Quốc Toản nói.

Hiện gia đình đang lo tang lễ cho em B., cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

