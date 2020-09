Cô phụ trách và tài xế trường Đoàn Thị Điểm bỏ quên học sinh lớp 3 ở xe đưa đón, nhà trường nói gì?

Theo báo cáo của nhà trường, khoảng 7h ngày 9/9, sau khi trả học sinh ở cổng số 4, tài xế Nguyễn Văn Thạo - nhân viên lái xe của nhà trường đã lái xe về cổng số 1. Khi xuống xe, cô Nga phụ trách xe số 38 và tài xế Thạo đã chủ quan, không đi xuống cuối xe kiểm tra xem có còn học sinh nào ngủ quên không.

Sau đó, học sinh lớp 3 đã tự mở cửa đi vào trường (do đã được nhà trường hướng dẫn cách thoát hiểm trên xe ô tô từ bên trong. Vì học sinh này vào lớp trước giờ cô giáo chủ nhiệm điểm danh sĩ số nên vẫn học bình thường, nhà trường cũng không phát hiện ra.

Đến khoảng 17h cùng ngày, nhà trường mới phát hiện sự việc và tổ chức họp khẩn cấp, rà soát quy trình, kiểm tra camera an ninh. Đồng thời, nhà trường liên hệ, kiểm tra tình hình Sức Khỏe , tâm lý của học sinh bị bỏ quên trên xe.

Trường Đoàn Thị Điểm - nơi xảy ra sự cố

Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng cô Nga trực tiếp xin lỗi cha mẹ học sinh. Nhà trường cũng lập tức ra quyết định kỷ luật 2 nhân viên, thay phụ trách xe.

Trong trường hợp học sinh nghỉ không phép, trước 8h15 phải gọi điện cho phụ huynh hỏi lý do. Nếu không gọi được phải báo ngay cho ban giám hiệu nhà trường để có chỉ đạo kịp thời.

Từ sự việc trên, ban giám hiệu trường Đoàn Thị Điểm cho biết, ngay trong học kỳ 1, nhà trường sẽ đưa ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý học sinh và quản lý hệ thống xe bus của trường để hoàn thiện quy trình đưa đón học sinh.

Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm đã có đoàn kiểm tra xuống tận nơi làm việc và yêu cầu xử lý nghiêm những người có liên quan.

