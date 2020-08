Người nhà ôm thùng đá ướp 2/3 cẳng chân của thiếu niên đến bệnh viện cầu cứu sau cuộc hỗn chiến

Theo Pháp luật và Bạn đọc, vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm thiếu niên xảy ra vào nửa đêm ngày 26/8 trên địa bàn xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh . Vụ hỗn chiến này khiến em V.V.T.Đ. (15 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) bị chém đứt chân.





Còn theo bác sĩ Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, bệnh nhân Đ. được gia đình đưa vào viện lúc 22h35 tối 26/8 trong tình trạng phần cẳng chân phải bị đứt lìa. Phần chân bị đứt được người nhà bảo quản trong thùng đá.

Phần chân bị đứt được gia đình bảo quản trong thùng đá





Thời điểm nhập viện, bệnh nhân lừ đừ, da tái xanh, chi phải bị đứt lìa 2/3 cẳng chân. Kíp trực tối qua đã cho bệnh nhân thở oxy, dùng thuốc, truyền nước.





Nhưng do tình trạng nặng nên sau khi sơ cứu và bảo quản chi bị đứt, bệnh viện đã chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục cấp cứu.





Theo thông tin mới nhất vào trưa ngày 27/8, chân bệnh nhân không thể nối được dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức. Như vậy, nạn nhân sẽ vĩnh viễn mấy đi một phần chân phải.





Nói về sự việc trên, một người thân của bệnh nhân Đ. cho biết: Đ. bị chém trong lúc hai nhóm thiếu niên hỗn chiến. Hiện gia đình chưa rõ đối tượng nào đã chặt đứt chân của Đ..





Liên quan đến sự việc này, Công an địa phương đã chính thức vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ hỗn chiến. Đồng thời tiến hành truy tìm đối tượng đã chặt đứt chân của em Đ..

Dù đã cố gắng hết sức nhưng bác sĩ không thể nối được chân cho bệnh nhân





Trước đó, vào ngày 25/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành truy xét nhóm đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến trên địa bàn khiến 1 nam thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay.





Theo điều tra, khoảng 23h ngày 24/8, người dân nghe thấy tiếng la hét, rượt đuổi nhau gần sân vận động tỉnh Đồng Nai (khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa). Sau khi nhóm thanh niên rút khỏi hiện trường thì người dân phát hiện 2 thanh niên đang gục trên đường, hiện trường bê bết máu.





Trong số đó có 1 người thương tích đầy mình, người còn lại bị chém đứt lìa một cánh tay. Người dân nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu và trình báo Công an.

