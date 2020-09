Bị truy đuổi trong đêm, kẻ trộm chó rút súng điện bắn công an bị thương

Ngày 27/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hoàng (33 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, đêm 16/9, tổ công tác Công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, làm nhiệm vụ tuần tra và phát hiện Phạm Văn Hoàng được Ngô Phi Hùng (36 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) chở trên xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn.



Khi thấy cảnh sát ra dấu dừng xe để kiểm tra, Hoàng bất ngờ nhảy khỏi xe máy rồi bỏ chạy. Khi lượng lượng chức năng truy đuổi thì Hoàng, rút súng điện tự chế tấn công là 1 chiến sỹ bị thương. Sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân khống chế bắt giữ Hoàng.

Bị can Phạm Văn Hoàng

Làm việc với cơ quan công an, Hoàng và Hùng đã thừa nhận đang đi trộm chó thì bị công an phát hiện. Khẩu súng Hoàng dùng để tấn công công an là "đồ nghề" để trộm chó