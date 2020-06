Vụ cướp tiệm vàng ở Mễ Trì - Hà Nội: Một thanh niên lĩnh trọn nhát dao khi truy đuổi tên cướp

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào đêm 26/6, tại tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra vụ việc. Lực lượng công an vẫn đang lấy lời khai người dân, trích xuất camera các hộ gia đình xung quanh tiệm vàng.

Báo Giao thông dẫn nguồn tin cho hay: “Tên cướp tiệm vàng Sông Giang được xác định là người trên địa bàn quận Nam Từ Liêm”.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tên cướp tiệm vàng thực sự manh động và táo tợn. Theo các nhân chứng kể lại, tên cướp mặc áo dài màu trắng, quần dài đen, sơ vin. Khi cướp, hắn đi bộ, không sử dụng phương tiện di chuyển.

Tiệm vàng Sông Giang nơi xảy ra vụ cướp

Trong số những người đuổi theo tên cướp cùng vợ chồng chủ tiệm có vợ chồng ông Ngự, bà Đông. Bà Đông kể lại: "Nó chạy nhanh lắm, cướp vàng xong chạy ngay vào ngõ 89 Mễ Trì Thượng. Con ngõ này thông ra một đường khác nên không nhiều người đuổi theo kịp", bà Ngự kể.



Cũng theo các nhân chứng, trong số những người truy đuổi tên cướp có một nam thanh niên đi xe máy bám sát được kẻ cướp. Tuy nhiên, sau đó người này bị đâm một nhát sau lưng dẫn tới trọng thương.

Như đã đưa trước đó khoảng 23h30 đêm 26/6, xảy ra vụ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Vào thời điểm trên, tiệm vàng chuẩn bị đóng cửa thì xuất hiện một vị khách mặc sơ mi trắng, sơvin cùng quần đen với dáng điệu lịch lãm tứi muốn mua vàng.

Trong khi chủ tiệm mang vàng ra thì vị khách lộ diện thành tên cướp nhanh tay cướp đi một lượng vàng chưa được xác định. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã chạy bộ vào ngõ nhỏ gần đó, dù nhiều người truy đuổi theo nhưng mất dấu. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc.

Clip ghi lại cảnh đối tượng giật 2 sợi dây chuyền trong tiệm vàng rồi bỏ chạy