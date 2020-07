Khuyên mọi người nên đi du lịch sang chảnh nhưng Vũ Khắc Tiệp lại bị xỉa xói: `Lấy tiền ở đâu?`

Vốn quê gốc ở Nam Định, ông bầu chân dài sinh năm 1983 Vũ Khắc Tiệp từng trải qua rất nhiều nghề, từ bồi bàn, phục vụ phòng trà, quán bar đến bầu show nghiệp dư. Đến năm 2007, Vũ Khắc Tiệp mở Đêm hội chân dài và thành lập công ty Venus Fashion.

Đến thời điểm hiện tại, mỗi lần nhắc đến cái tên Vũ Khắc Tiệp mọi người lại nghĩ ngay tới ông bầu của hàng loạt chân dài đình đám, sở hữu cuộc sống sang chảnh nhất nhì showbiz Việt. Anh càng khoe ra được sự giàu có của mình khi lấn sân sang làm travel blogger.

Có thể thấy, Khắc Tiệp thường xuyên đi du lịch đến những nơi sang chảnh, đắt đỏ bậc nhất Việt Nam và thế giới, sau đó review và quay vlog. Mới đây, không ít người xuýt xoa khi ông bầu cập nhật những điểm đến mơ ước trong chuỗi du lịch bốn phương của bản thân, trong đó có đất nước xinh đẹp Thụy Sĩ.

Sau khi cập nhật loạt ảnh du lịch xịn xò, sang chảnh, Vũ Khắc Tiệp còn chia sẻ thêm: "Nếu có một lời khuyên, tôi khuyên các bạn có điều kiện và thời gian thì hãy lên kế hoạch cho mình một chuyến đi Thụy Sĩ ngay và luôn. Đừng để tuổi trẻ trôi qua lãng phí và chữ 'Tiếc' không trừ một ai!".

Bài đăng này đã nhanh chóng được nhiều người chú ý. Nhiều người ngưỡng mộ và ước ao, mong muốn được đặt chân đến những nơi mà ông bầu từng đặt chân đến. Thế nhưng, ngoài những lời khen ngợi và lời khuyên chân thành, không ít người xỉa xói trước lời khuyên của ông bầu chân dài.

Cụ thể, một người bình luận: "Tiền ở đâu ra để đi anh Tiệp?" và được đáp lại vô cùng khéo léo bằng một câu hỏi ngược: "Em làm cách nào để lớn?".

Vũ Khắc Tiệp đáp trả bình luận 'xỉa xói' mình.

Khi có người hoài nghi loạt ảnh du lịch của Vũ Khắc Tiệp là ảnh ghép, có vẻ điều này đã chạm đến lòng tự ái của ông bầu nên anh đáp lại khá 'gắt': "Sao lại nhắm mắt để xem hình thế em?".

Màn đáp trả của Vũ Khắc Tiệp với người bình luận khiến không ít người bất ngờ và chú ý.



