Táo tợn tên cướp dùng dao đâm nữ nhân viên 2 nhát rồi cướp tài sản ở TP.HCM

Tin tức mới nhất ngày 2/9, Tuổi Trẻ Online dẫn lại thông tin từ chức năng quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tài sản nghiêm trọng.



Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 2/9 tại một shop bán đồ Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 2/9 tại một shop bán đồ Trẻ em trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh để truy bắt kẻ gây án.

Hiện trường vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc có một gã thanh niên lạ mặt điều khiển chiếc xe máy tay ga nhãn hiệu Air Blade vào shop để giả vờ mua đồ. Sau nửa tiếng chọn lựa, gã này mon men đi đến quầy tính tiền. Lúc này trong cửa hàng ngoài tên cướp chỉ có duy nhất chị L.T.T.D. (23 tuổi, nhân viên shop).



Sau khi tính tiền xong, chị D vừa mở két tiền thì tên cướp bất ngờ rút dao khống chế chị D rồi đâm nạn nhân 2 nhát bên tay trái.



Sau đó, tên cướp lấy 1 triệu trong két cùng 1 chiếc điện thoại 1 iPhone 8, 1 chiếc lắc tay vàng của chị D và nhanh chóng tẩu thoát.



Khi tên cướp bỏ đi, chị D vội vàng hô hoán mọi người xung quanh. Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng, nạn nhân cũng được đưa đi Khi tên cướp bỏ đi, chị D vội vàng hô hoán mọi người xung quanh. Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng, nạn nhân cũng được đưa đi Bệnh viện để điều trị.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ