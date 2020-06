Vụ kiện lạ lùng: Hàng xóm trở mặt thành thù kiện nhau ra tòa giành quyền nuôi một con chó

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, TAND huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang ) đang thụ lý vụ tranh chấp quyền nuôi một con chó. Nguyên đơn được xác định là bà T.N.L. và bị đơn là anh N.D.T..

Theo thông tin từ Công an xã Bình Nhì (huyện Gò Công Tây), bà L. và anh T. vốn là hàng xóm với nhau. Nhưng bỗng dưng họ “trở mặt” thành thù vì cả hai đều nhận mình là chủ nhân của một con chó. Sau đó, Công an xã và chính quyền xã phải vào cuộc hòa giải nhưng bà L. và anh T. vẫn không chịu nhường bước. Cuối cùng họ đâm đơn ra tòa đòi quyền sở hữu con chó này.

Đến ngày 24/6, TAND huyện Gò Công Tây triệu tập nguyên đơn và bị đơn lên tòa hòa giải nhưng vẫn không thành. Bà L. yêu cầu được bắt con chó về nhà nuôi nhưng anh T. cho rằng con chó thuộc sở hữu của gia đình anh nên đều nghị trả chó về với chủ. Sau phiên hòa giải đầu tiên thất bại, TAND huyện Gò Công Tây cho cả hai người về và dự kiến sẽ triệu tập đến hòa giải lần thứ hai trong thời gian tới.

Cả anh T. và bà L. đều đưa ra hàng chục lý do chứng minh con chó đó thuộc quyền sở hữu của mình. Anh T. nói, gia đình nuôi con chó, đặt tên là Bột. Con chó béo mập, mõm đen, lông màu xám, nâu đen, xù mịn như ưa mắt. Anh T. nuôi con chó được 1 tháng thì nặng 4,5kg. Song đến ngày 5/1 thì con chó đột nhiên biến mất.

Đây là chú chó khiến tình hàng xóm sứt mẻ nghiêm trọng

Khoảng 3 tháng sau anh nghe người dân trong vùng nói có con chó lại khoảng 7kg ở nhà bà L.. Do nghi ngờ đó là con chó nhà mình bị lạc nên anh T. đã đến nhà bà L. xem con chó có phải là Bột nhà mình hay không. Tuy nhiên, bà L. từ chối cho rằng nhà có nuôi chó mà giờ mất rồi, không có ở nhà.

Vài ngày sau (14/3), bà L. bất ngờ thông báo mất chó. Khoảng 3 ngày sau, con chó của bà L. bỗng nhiên trở về. Lúc này, anh T. lại đến nhà bà L. nhưng không phải để xem chó mà là để xin lại con chó mà anh cho rằng đó là con Bột nhà mình bị mất tích cách đây 3 tháng trước.

Bà L. không đồng ý, bà khẳng định con chó trên là của gia đình. Gia đình bà xin con chó từ người thân cách đây mấy tháng chứ không phải chó của người lạ.

Theo lời anh T., tối ngày 14/3, con chó bị thất lạc của anh T. ở nhà bà L. bất ngờ trở về nhà. “Tôi kêu tên con Bột và vuốt ve thì nó vẫy đuôi mừng rỡ vì nhận ra chủ. Tôi không hề buộc con Bột lại mà thả ở ngoài nhưng nó vẫn ở lại nhà tôi”, anh T. nói.

Nhưng khoảng 3 ngày sau, trong lúc vợ anh rửa chén, con chó chồm lên làm bể mâm chén nên nó bị anh đánh, hoảng sợ và bỏ chạy mất. Anh T. cất công đi tìm và phát hiện nó quay lại nhà bà L.

Về phần mình, bà L. cho biết, ngày 17/3, bà đi công tác về thì phát hiện con chó trong nhà đột ngột biến mất. bà đã đi tìm thì phát hiện nó đang ở nhà anh T.. Bà L. đã đòi lại chó nhưng anh T. không đồng ý, cho rằng, đây là con chó của mình.

Không đòi được chó, bà T. đến Công an xã Bình Nhì trình báo. Đồng thời cho rằng, anh T. đã bắt trộm chó trong lúc bà đi vắng.

Anh T. khẳng định, lúc qua nhà bà L. gọi Bột, Bột thì con chó tung tăng chạy ra quẫy đuôi rồi theo anh về nhà. Anh không hề bắt trộm chó. Anh T. khẳng định bà L. vu khống mình.



Cũng theo anh T., trước đ,. vợ anh là chị N.T.K.C cũng đến Công an tỉnh, UBND huyện Gò Công Tây để đề nghị giải quyết vụ tranh chấp này. Ngày 8/4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang có thông báo phúc đáp với nội dung “Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang chuyển đơn của bà C. đến Công an huyện Gò Công Tây xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Đến ngày 21/4, PCT UBND huyện Gò Công Tây cũng có thông báo gửi về gia đình anh T. với nội dung: Sau khi xem xét đơn và căn cứ quy định của pháp luật, UBND huyện chuyển đơn của bà NTKC đến chủ tịch UBND xã Bình Nhì để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Là đơn vị trực tiếp điều tra vụ việc, Công an xã Bình Nhì cho biết, đến nay Công an xác vẫn chưa xác định được ai là chủ nhân của con chó nên tạm thời nuôi nhốt tại trụ sở Công an xã.

Ông Nguyễn Văn Hải – Trưởng Công an xã Bình Nhì cho biết: “Phía ông T. cho rằng đó là chó nhà mình vì ngoài đặc điểm nhận dạng bên ngoài, con chó còn có đốm đen ở lưỡi. Trong khi đó, bà L. cũng khẳng định đó là chó nhà bà và cũng có đốm đen ở lưỡi. Điều đặc biệt là con chó tỏ ra không xa lạ với cả hai nhà cho nên việc này rất khó giải quyết”

Đến thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn chưa ngã ngũ. Cả hai gia đình vẫn quyết liệt bảo vệ quan điểm con chó thuộc sở hữu của mình.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ