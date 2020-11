Vụ lật xe khách giường nằm khiến 12 người thương vong: Đã xác định được nguyên nhân gây tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Phú Cường huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình khiến 2 người chết và 10 người bị thương. Trưa nay ngày 22/11, Công an huyện tân Lạc đã cho biết, bước đầu xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do ô tô khách biển số 20A bị mất phanh khi xuống dốc, tông vào lan can. Chiếc xe sau đó đâm tiếp vào miệng rãnh thoát nước khiến cho chiếc xe bị lật ngang, lấn sang phần đường quốc lộ khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Chiếc xe bị lật nghiêng trên đường

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Hoà Bình ngoài điều tra nguyên nhân tai nạn còn tiến hành xác định thời gian lái xe của tài xế, điều kiện mặt đường và an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông tránh ùn tắc.

Đại diện UBND huyện Tân Lạc cũng đã có mặt để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, tiến hành thăm hỏi, động viên cho các nạn nhân đang bị thương và điều trị tại Bệnh viện

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Đại diện UBND huyện Tân Lạc cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn cho gia đình để đưa về địa phương an táng.

Trước đó vào khoảng 1h sáng ngày 22/11, một chiếc ô tô khách giường nằm mang BKS: 20B – 009.11 loại xe giường nằm 38 chỗ, 2 chỗ ngồi, trên xe chở 35 hành khách do anh Nguyễn Đức Phụng (SN 1974, trú tại xã Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình) điều khiển chạy theo hướng Sơn La đi Hà Nội.

Khi đi đến đoạn 118+494 QL6 khu vực Cua Đá Trắng (đoạn qua xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) thì bất ngờ đâm vào lan can phòng hộ bằng tôn lượn sóng bên trái đường rồi đâm tiếp vào miệng rãnh thoát nước bên phải đường khiến cho chiếc xe mất thăng bằng và lật nghiêng.

Nguyên nhân vụ tai nạn do chiếc xe bị mất phanh

Vụ tai nạn đã khiến cho 2 người tử vong và 10 người khác bị thương. Hai nạn nhân xấu số được xác định là anh Lường Văn Mai (SN 1968 trú tại bản Pá Phang 2, Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La) và anh Hoàng Văn Phọng (SN 1991 trú tại bản Pho Lúa, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Sơn La).

Tại hiện trường chiếc xe ô tô khách đã bị hư hỏng nặng. Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, chiếc xe đã được đội cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường.

Theo Thiên Bình/SKCĐ