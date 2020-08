Hiện trường thương tâm vụ xe tải lật khi đổ đèo khiến 2 mẹ con chết thảm

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ , vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 23/8 tại tại Km 8+100 QL32A thuộc thôn Ngả Hai, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm đó, khu vực đường này vắng người qua lại.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, anh Nguyễn Văn Thủy (SN 1981, trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) điều khiển chiếc xe ô tải mang BKS UN 0862 (biển số nước Lào) di chuyển trên đường. Trên xe còn có chị Nguyễn Thị V. (SN 1984) và cháu Nguyễn Thị Lan A. (SN 2016, con chị V., cùng trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Vụ lật xe khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ

Khi anh Thủy lái xe xuống Đèo Cón trên Quốc lộ 32A thì bất ngờ lật đổ nghiêng. Vụ lật xe tải khiến mẹ con chị V. tử vong tại chỗ. Anh Thủy bị thương và sau đó được người dân cùng cơ quan chức năng đưa đến Trung tâm y tế huyện Tân Sơn cấp cứu.

Liên quan đến tình trạng xe bị lật gây tai nạn nghiêm trọng, trước đó vào tháng 7/2020 tại Quảng Bình cũng xảy ra một vụ việc tương tự.

Cụ thể, vào khoảng 9h53 ngày 26/7, xe khách 47 chỗ mang BKS 73B-009.25 của Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài (TP Đồng Hới) do tài xế Hoàng Trung Toán (27 tuổi) điều khiển gặp tai nạn. Khi đó trên xe chở 39 hành khác lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên thì bị lật về phía bên trái vách núi.

Hiện trường vụ lật xe ở Quảng Bình

Theo điều tra, có 9 người tử vong tại hiện trường, 27 người khác bị thương được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu. Trong đó có nhiều người bị chấn thương nặng, nguy kịch. Tại Bệnh viện , có 6 nạn bị tử vong do thương tích quá nặng.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đèo dốc, nguy hiểm, ít người qua lại. Khu vực này lại cách trung tâm thị trấn Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 15km.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Quảng Bình đã huy động cần 150 cán bộ, chiến sĩ của nhiều lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và tiến hành các thủ tục đưa nạn nhân về bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.





Video hiện trường vụ lật xe du lịch ở Quảng Bình. Nguồn: Tuổi trẻ