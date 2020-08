Đau lòng vụ mẹ chồng phát hiện con dâu bị điện giật tử vong trong shop lưu niệm Cây Nấm Nhỏ

Nhân chứng phát hiện ra vụ việc là mẹ chồng chị T.. Theo người này, khoảng 19h ngày 3/8, bà đi đón các cháu (con chị T.) đi học về thì chở qua shop Cây Nấm Nhỏ. Tại đây bà phát hiện con dâu chân tay tím tái, nằm bất tỉnh dưới nền nhà.

Ngay lập tức bà hô hoán mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, chị T. đã tử vong ngay sau đó do thương tích nặng.

Sự việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Hiện Công an đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Shop lưu niệm Cây Nấm Nhỏ - nơi xảy ra vụ tai nạn

Trước đó tại tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị điện giật tử vong. Cụ thể, ngày 21/7, ông Hồ Đắc Sự - Chủ tịch xã Lộc An (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, trên địa bàn có 1 người phụ nữ tử vong thương tâm do điện giật.

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, bà Lê Thị T. (SN 1975, ngụ tại thôn Châu Thành, xã Lộc An, huyện Phú Lộc) đi làm về đến nhà thì kéo máy quạt và bật lên để ngồi nghỉ cho mát.

Trong lúc cắm dây điện vào cổ, không may bà T. đã bị điện giật nằm bất động dưới nền nhà. Phát hiện sự việ,c người dân sống cạnh đó đã đưa bà T. ra mương nước gần nhà đến tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, bà T. đã tử vong.

- Ngắt cầu dao điện càng nhanh càng tốt.

- Gọi xe cấp cứu và gọi điện cho điện lực gần nhất.

- Tự cách điện cho mình bằng cách đứng lên vật cách điện hoặc dùng vật cách điện như thanh tre, cây khô, cây nhựa… gạt dây điện ra khỏi nguồn điện.

- Kiểm tra chấn thương cho nạn nhân, nhất là vùng trọng yếu như cổ, đầu.

- Nếu nạn nhân có dấu hiệu ngừng thở thì phải tiến hành hô hấp nhân tạo, nhấn tim cho đến khi nạn nhân thở trở lại.

Your browser does not support HTML5 video.